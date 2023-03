Pennsylvania, esplode una fabbrica di cioccolato

By

In Pennsylvania è esplosa una fabbrica di cioccolato che in questi giorni lavorava a pieno ritmo in vista delle festività pasquali.

Al momento sono 2 i morti accertati, circa 8 le persone rimaste ferite mentre sono 9 i dispersi. Sono in corso le operazioni di soccorso e si cerca di capire òa causa dell’esplosione.

È di poche ore fa la notizia di una terribile esplosione che ha coinvolto una fabbrica di cioccolato in piena operatività.

La fabbrica di cioccolato si trova a West Reading, precisamente nello Stato di Pennsylvania negli Stati Uniti d’America.

L’esplosione ha distrutto completamente la fabbrica e ha riportare la notizia sono stati i media locali.

Secondo quanto riportato al momento ci sono 2 vittime accertate, 8 feriti, alcuni in modo lieve tanto da essere già stati dimessi dagli ospedali dopo aver ricevuto le cure necessarie.

E ci sono ancora 9 dispersi. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e nel frattempo si cerca di capire quali siano state le cause che hanno portato all’esplosione.

L’intera cittadina è scossa da quanto avvenuto, anche perché l’azienda in questione la RM Palmer Company, fondata nel 1948, in questi giorni lavorava a pieno regime in vista delle festività pasquali.

L’edificio impiega circa 850 dipendenti. Secondo quanto riportato dai soccorritori, l’intensità dell’esplosione ha spostato l’edificio di alcuni metri.

Al momento l’area circostante all’esplosione è rimasta agibile.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO