Se vuoi ringiovanire il viso e le mani di 15 anni ecco l’ingrediente che fa per te

Se vuoi ringiovanire il viso e le mani di 15 anni devi utilizzare questo ingrediente. Potrebbe fare proprio per te al fine di contrastare le tanto odiate rughe.

Le rughe sono uno dei problemi che attanagliano molte donne e uomini, soprattutto dopo una determinata età. Questo metodo, però, vi permetterà di ringiovanire di ben 15 anni e di porre fine ai segni del tempo sulla pelle. Di seguito vi parleremo proprio di un rimedio da poter fare semplicemente a casa. Curiosi? Continuate a leggere.

Ringiovanire il viso e le mani di 15 anni: le tanto odiate rughe

Il problema estetico che spesso manda in crisi molte persone è proprio quello delle rughe. Questi segni del tempo sul viso possono effettivamente renderci vulnerabili e farci sentire meno belli o comunque meno giovani.

La consolazione che abbiamo o che possiamo avere di fronte a tutto questo è che, negli anni, sono stati elaborati e pensati vari rimedi che possono sia attenuare sia ritardare la comparsa delle rughe.

Tutti noi, spesso e volentieri, parliamo delle rughe, ma soprattutto ci spaventiamo quando le vediamo comparire sul volto. Questi segni, infatti, sono visti e vissuti come delle vere e proprie conferme dell’avanzare degli anni e quindi possono causare disagio e difficoltà. A ciò si aggiunge anche il fatto che, spesso, le rughe sono vissute come antiestetiche quindi come segni che rovinano il viso e la pelle.

Probabilmente questi sentimenti sono stati vissuti da molti di noi, ma la cosa importante, è che le rughe, proprio per questa loro “popolarità”, rappresentano anche uno degli inestetismi più studiati.

Esse, infatti, sono da sempre oggetto di studio ed infatti sono presenti tantissimi rimedi e prodotti che possono aiutare ad allontanare la loro comparsa.

Insomma, seppur tanto odiate, le rughe sono uno degli inestetismi a cui possiamo porre rimedio. Tra i vari metodi troviamo anche quelli naturali che quindi non richiedono necessariamente l’aiuto della medicina estetica.

Di seguito parleremo proprio uno dei metodi contro le rughe super naturale e che si può facilmente replicare a casa.

Ringiovanire il viso e le mani di 15 anni: rimedio naturale contro le rughe

Come già anticipato, le rughe sono effettivamente un problema di molti, ma niente paura: sono stati elaborati vari metodi che permetteranno di combattere le rughe in modo naturale e “semplice”.

Uno dei rimedi naturali alle rughe è quello che prevede l’utilizzo di un ingrediente naturale molto famoso: la chia. Tale alimento è ricco di Omega3 e antiossidanti che quindi sono efficaci per la riduzione dei danni alle cellule dovuti ai radicali liberi.

Un ottimo rimedio, quindi, prevede l’utilizzo della chia al fine di preparare una maschera da applicare sul viso. Come bisogna procedere per la preparazione della maschera?

Si tratta, in realtà, di un procedimento molto semplice. Quello che dovrete fare, infatti, è mescolare cinque cucchiai di chia, macinare un avocado, aggiungere tre gocce di olio di lavanda e sei gocce di succo di limone.

Una volta che avrete questo composto, dovrete mescolare bene tutti gli ingredienti fino a quando non otterrete un composto omogeneo. Una volta fatto questo come bisogna procedere? Come bisognerà applicare il tutto e quando? Per avere queste risposte continuare pure a leggere sotto.

Come applicare la maschera ottenuta: consigli preziosi

Ottenuto il composto per la maschera, dovrete applicarlo proprio come se fosse una maschera già pronta. Quindi dovrete applicarlo sul viso facendo dei piccoli massaggi. Una volta applicato e massaggiato, dovrete lasciare in posa per circa dieci minuti; trascorso questo tempo, dovrete risciacquare con acqua fredda.

Si tratta, quindi, di una maschera facile da realizzare anche a casa e che dovrete applicare per un paio di volte a settimana.

Vi basterà questo per vedere dei buoni risultati e per vedere le rughe attenuarsi. Sicuramente la paura delle rughe non scomparirà, ma vi potrete sentire più sicure di voi e questo non potrà che far bene al vostro corpo, ma anche alla vostra mente.

Perché, diciamoci la verità, le rughe sono più odiate che amate e fortunatamente si può far qualcosa per attenuarle, senza spendere un patrimonio e il metodo presentato può esserne la prova.

Chia: la sua efficacia anche sui capelli

Come mai i semi di chia sono così potenti in tal senso? Perché appunto sono ricchi di vitamine, sali minerali e in quanto tali sono buoni da utilizzare se si parla della bellezza della propria pelle e non solo. Ecco perché spesso sono utilizzati per creare degli scrub o degli esfolianti per poter levigare la propria pelle o per attenuare le rughe, proprio come è stato detto in questo articolo.

Pensate che sono ottimi anche per i capelli e possono essere utili anche per preparare dei gel idratanti e non solo. Insomma si parla di un ingrediente che vale oro.