Cancella le rughe sul viso e mani con questa potente maschera anti-età

Le rughe si formano naturalmente sul viso e sulle mani, con il trascorrere del tempo. Se anche tu stai cercando di contrastarle, devi provare questa maschera portentosa.

Creata soltanto con ingredienti naturali, questa maschera ti permetterà di cancellare rapidamente le rughe ma anche di contrastare le antiestetiche macchie che si formano sulla pelle.

Rughe: la preoccupazione di molti

Le rughe sono il cruccio di molti. Dovute alla pelle che invecchia, ad una cattiva esposizione al sole, alla genetica oppure ad altri fattori, fanno sì che si abbia meno fiducia in se stessi.

Molti, perciò, corrono ai ripari utilizzando cosmetici costosi, sottoponendosi a trattamenti dolorosi oppure alla chirurgia estetica. Eppure, esiste un rimedio che, utilizzato con frequenza e cadenza periodica, può contrastare la comparsa delle rughe, il loro aumento. La maschera naturale che ti stiamo per proporre, inoltre, è in grado anche di affievolire le macchie della pelle, anch’esse sintomo di invecchiamento cutaneo oppure dai raggi ultravioletti.

La maschera naturale

Il primo ingrediente che servirà per realizzare la maschera naturale anti rughe e macchie è una carota che dovrà essere sbucciata. Le carote sono note per avere un potere idratante che contrasta l’invecchiamento cutaneo e mantenere l’elasticità della pelle. L’ingrediente in questione dovrà essere grattugiato.

Metti la carota grattugiata in una garza. L’obbiettivo è quello di estrarne il succo, spremendolo in una ciotola. Il succo, così ottenuto, andrà mescolato con un cucchiaio in legno.

Il secondo ingrediente è una patata che contiene collagene naturale per la pelle. Dopo averla pelata, anche la patata dovrà essere grattugiata. Anche dalla patata dovremo estrarne il succo servendoci della garza da premere in una ciotolina. Questo estratto dovrà essere aggiunto al succo della carota messo da parte precedentemente.

I due ingredienti andranno mescolati insieme. Quando saranno ben amalgamati, sarà il momento di aggiungere il terzo ingrediente: la gelatina in polvere nella misura di un cucchiaio da cucina. Questo ingrediente sarà in grado fungere da filler naturale per le rughe del viso e delle mani. Sin dalla prima applicazione, la gelatina dona alla pelle un aspetto più giovane, rimuovendo le linee sottili e fornendo alla pelle del viso un’idratazione intensa.

A questo punto, trasferisci questi tre ingredienti in una pentola. Porta ad ebollizione a fuoco basso e poi fai cuocere per un minuto. Trasferisci il tutto in una ciotola e lascia raffreddare.

Dopo aver deterso la pelle, con l’aiuto di un pennello, stendi la maschera sulle mani e sul viso, insistendo laddove ci sono più rughe. Lo strato deve essere sottile e lasciato in posa. Quando il primo strato si è asciugato e solidificato, è necessario aggiungerne un altro. Anche stavolta, è necessario che il tutto asciughi. Dopo che la maschera è completamente asciutta, potrai rimuoverla peel off. Dopo, risciacqua con abbondante acqua tiepida e applica la tua crema idratante.