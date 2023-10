Se rientri in queste categorie, ti spetta un bonifico di 800 euro dall’INPS

Un nuovo bonifico di 800 euro dall’INPS sta per arrivare ma solo per questi soggetti davvero fortunati. Ecco chi sono.

Vi forniamo tutte le informazioni riguardanti questo imperdibile bonus di 800 euro dall’INPS che sarà proprio l’ente a erogare a chi è in possesso dei requisiti.

Un nuovo beneficio per gli italiani

La crisi dilagante nel nostro paese sta portando tantissimi cittadini italiani a chiedere sempre più sostegni al governo. Ed è per questo che i ministri sono da tempo a lavoro per cercare di soddisfare le esigenze dei cittadini in difficoltà, soprattutto di quelli che ormai stanno vivendo in una situazione economica davvero in disagio.

Per fortuna arriveranno presto nuovi bonus pensati sia per i comuni nello specifico che in generale a livello nazionale. Oggi vi parliamo del bonifico di 800 euro dall’INPS che dovrebbe arrivare ad alcuni cittadini soltanto nel caso di avere i requisiti. Una cifra che farebbe comodo a tanti Italiani che ormai non riescono ad arrivare neanche alla fine del mese.

I motivi di ciò sono tanti tra cui l’inflazione che da quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina e da quando è scoppiato anche il virus pandemico non ha lasciato in pace nessun cittadini del nostro Belpaese. Vi abbiamo già parlato di tanti bonus che presto lo Stato darà ai nostri cittadini, tra cui uno molto atteso come il Bonus matrimonio 2023. Ora vi parliamo del Bonifico di 800 euro dall’INPS.

Bonifico di 800 euro dall’INPS

Un nuovo bonus pensato dalle istituzioni supporterà tantissime famiglie italiane, specialmente quelle che hanno dei figli. Da tempo ormai si parla del bonifico di 800 euro dall’INPS, ma soltanto in pochi sanno davvero in cosa consiste. Bene, oggi ve lo sveliamo noi: si tratta di una borsa di studio che le istituzioni invieranno a alcune persone in possesso di requisiti.

Si tratta di studenti che sono iscritti in un corso di lingue straniere ed è proprio per questo che il bando si chiama “Corso di lingua in Italia 2023“. Il bonus in questione vale 800 euro che i giovani e le loro famiglie potranno spendere per il sostenimento di esami che permettono di conseguire una certificazione di lingua. Ma non tutti gli studenti italiani in generale potranno partecipare!

Infatti questo bando è indirizzato ai figli dei pensionati e ai pensionati della pubblica amministrazione, in particolare quelli che sono iscritti nella gestione unitaria e nella gestione dipendenti pubblici. Potranno partecipare anche i figli dei dipendenti della PA nel caso in cui frequentano l’ultimo anno di scuola superiore o il penultimo di quella primaria o secondaria.

In generale i fondi andranno a 600 bambini che nell’anno 2022 – 2023 frequentano la scuola elementare, in particolare è la quarta e la quinta classe; 2000 giovani che frequenta le scuole medie; 3500 sono i posti disponibili per chi frequenta la scuola superiore.

Sarà possibile richiedere il bando soltanto per quei giovani che hanno massimo 23 anni. Inoltre esistono anche dei criteri specifici riguardanti il corso che non deve durare più di 4 mesi e svolgersi tra settembre 2023 e giugno 2024. Gli studenti dovranno partecipare per almeno 60 ore. Il modulo per inviare la richiesta si può scaricare direttamente dal sito dell’INPS.