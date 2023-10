Il Nobel per la Fisica ad Agostini, Krausz e L’Huiller

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato ad Agostini, Krausz e L’Huiller per l’invenzione degli attosecondi, i segnali

più brevi mai creati dall’uomo e che promettono di aprire la via a una nuova era dell’elettronica.

Il premio Nobel per la Fisica viene assegnato dal 1901.

È stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier il premio Nobel per la Fisica 2023. La motivazione della scelta sta nell’invenzione degli attosecondi. «Per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce di un trilionesimo di secondo (“attosecondo”) per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia» si legge nel comunicato della premiazione.

Notizia in aggiornamento.