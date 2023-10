Quali sono i segni zodiacali più fortunati e sfortunati del mese di ottobre 2023

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo letto l’oroscopo e abbiamo “creduto” a quello che diceva. In ogni caso, è sempre interessante sapere cosa dicono le stelle. Dunque, vediamo quali sono i segni zodiacali più fortunati e quelli più sfortunati del mese di ottobre 2023.

Secondo gli Astri, il segno che godrà di maggiore fortuna durante l’entrante mese di ottobre è il Toro. Mentre quello più sfortunato è l’Ariete.

La classifica dei segni zodiacali più fortunati e sfortunati del mese di ottobre

L’Oroscopo che leggiamo tutti i giorni sui giornali, si chiama Oroscopo Segno-Solare e consiste nell’interpretare l’influenza degli Astri sulla vita dell’uomo. Non tutti ci credono, in molti lo considerano nullaggine.

Gran parte della popolazione, però, è affascinata e incuriosita dalla voce degli Astri e, proprio per questo, non riesce a fare a meno di leggere l’Oroscopo.

Vediamo, dunque, la classifica dei segni più fortunati e sfortunati del mese di ottobre.

Il primo classificato tra i segni più fortunati dello zodiaco è il Toro, il quale riceverà delle notizie positive, sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Nel primo vi sarà la possibilità di una promozione o di un aumento. Allo stesso tempo, in campo sentimentale, potrebbe esserci un incontro importante.

Al secondo posto abbiamo invece la Vergine. Tutti coloro sotto questo segno si sentiranno maggiormente motivati durante questo mese e questo gli permetterà di raggiungere importanti obiettivi.

A seguire vi è il Capricorno, che grazie all’influenza di Giove nel segno, sarà incentivato ad una maggiore produttività lavorativa. Anche in amore vi saranno importanti novità, con la possibilità di rafforzare una relazione.

Passiamo ora al podio dei tre segni che in questo mese di ottobre potrebbero incontrare diverse difficoltà.

Al primo posto troviamo il segno dell’Ariete, il quale potrebbe vivere delle turbolenze sia in ambito sentimentale che lavorativo. Questo a causa di una notizia o un evento inaspettato.

A seguire il Gemelli. Durante il mese di ottobre potrebbe sentirsi particolarmente confuso e indeciso, e ciò potrebbe portare a fare qualche errore.

E infine abbiamo i Pesci, che durante questo mese potrebbero sentirsi moralmente fragili e ciò potrebbe influire sulla loro produttività.

Come funziona l’Oroscopo

Come già accennato, dunque, l’Oroscopo non è altro che lo studio dell’influenza che potrebbero avere gli astri sulla vita umana. Questo dipende dal segno zodiacale e dunque dalla posizione del Sole nel momento in cui si nasce.

L’insieme dei segni zodiacali vanno a formare la Ruota dello Zodiaco. Questa è suddivisa in dodici parti, quanti sono i segni. Ogni segno occupa precisamente 30 gradi all’interno del cerchio.

Va, ovviamente, specificato che l’astrologia non è una scienza e che dunque ciò che dice non per forza accade. In ogni caso, se presa con le giuste misure, la lettura dell’Oroscopo può divenire un’attività interessante da fare ogni tanto.