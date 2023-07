Se cerchi 1 spiaggia poco affollata e dal mare cristallino questo è il posto per te

Questo è il posto giusto per chi desidera andare in una spiaggia poco affollata: il mare è bellissimo e la vacanza è perfetta.

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di andare al mare, il prima possibile. Come evitare di ritrovarsi in quelle spiagge piene di persone dove non si riesce nemmeno a respirare o muoversi? Questa è la spiaggia poco affollata, in un luogo da sogno paradisiaco. Dove si trova? Scopriamolo insieme.

Come evitare le spiagge piene di gente?

L’estate è finalmente arrivata e le spiagge si preparano ad accogliere un gran numero di visitatori desiderosi di rinfrescarsi e prendere il sole. Tuttavia, se desiderate trascorrere una giornata al mare lontano dalla folla e godervi un po’ di tranquillità, è essenziale pianificare con attenzione e seguire alcune strategie intelligenti. Dove trovare una spiaggia poco affollata?

Le spiagge tendono ad essere più affollate durante i weekend e negli orari centrali della giornata. Se possibile, programmate la vostra visita durante la settimana o in orari meno frequentati, come le prime ore del mattino o la tarda serata. In questo modo, avrete maggiori possibilità di trovare un posto tranquillo per stendervi al sole.

Se siete disposti a spostarvi leggermente, considerate l’opzione di visitare spiagge in destinazioni meno turistiche. Le località costiere più famose sono spesso le più affollate. Optando per destinazioni meno conosciute, potrete godervi una spiaggia più tranquilla e autentica.

Alcune spiagge offrono servizi di accesso riservato o sono parte di strutture private, come hotel o resort. Sebbene possano richiedere un piccolo costo aggiuntivo, queste spiagge offrono spesso una maggiore privacy e servizi di qualità. Controllate le opzioni disponibili nella vostra zona e considerate la possibilità di prenotare un accesso privilegiato.

Se la vostra intenzione è evitare completamente le spiagge affollate, esplorate alternative al mare. Potreste cercare laghi, fiumi o piscine naturali nelle vicinanze, dove potrete godervi un’esperienza balneare più tranquilla e lontana dalla folla marina. Se avete intenzione di visitare spiagge particolarmente popolari o di accedere a stabilimenti balneari esclusivi, prenotate in anticipo. Questo vi garantirà un posto riservato e vi eviterà delusioni all’arrivo.

Questa è la spiaggia poco affollata in Italia

Invece di optare per le spiagge più famose e popolari, fare qualche ricerca per scoprire spiagge meno frequentate. Esplorate mappe e guide locali per trovare le gemme nascoste della vostra zona. Queste spiagge meno conosciute offrono spesso lo stesso fascino e la stessa bellezza delle spiagge più famose, ma con una frazione dei visitatori.

Considerate la possibilità di visitare spiagge meno convenzionali o difficili da raggiungere. Queste spiagge tendono ad attirare meno visitatori e potrebbero offrire un’esperienza più rilassante.

Il Salento è certamente il luogo dove poter trovare una spiaggia poco affollata soprattutto nel mese di agosto. La Baia di Porto Miggiano è sicuramente da prendere in considerazione. Un luogo selvaggio lasciato alla natura, con 100 scalini che portano direttamente alla spiaggia, con sabbia fine e brillante. Il mare è cristallino e sicuramente magnifico per stare in acqua, senza perdersi nemmeno un attimo di relax.