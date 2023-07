Inflazione, le famiglie italiane devono revisionare il piano delle vacanze

Un’indagine condotta da Trustpilot ha messo in evidenza come le famiglie italiane con i figli debbano revisionare il piano delle vacanze, tenendo conto dell’inflazione e dei continui rincari estivi.

La famosa piattaforma di recensioni ha messo in evidenza come i nuclei familiari italiani, esattamente il 64%, dovrà revisionare il piano delle ferie estive a seguito del perdurare del difficile contesto macroeconomico e dell’incremento del costo della vita. Con le scuole chiuse, il 35% dei genitori prevede di spendere molto di più della scorsa estate. A rivelare i dati è una ricerca condotta dalla piattaforma di recensioni, Trustpilot. Con l’avanzare dell’età dei figli crescono le esigenze e cresce pure l’ammontare delle uscite che devono esborsare i genitori. Oltre 27 punti percentuali dei nuclei familiari con i figli dichiara che le attività a pagamento dedicate ai piccoli sono più onerose quest’anno rispetto all’estate 2022. Per potersi permettere di fare svolgere ai propri figli le attività ludiche ed extra-scolastiche, oltre il 20% dei genitori dovrà ridurre le spese in altri comparti.

Rincari ed inflazione costringono le famiglie a rivedere il piano delle vacanze

La piattaforma Trustpilot ha messo in evidenza che oltre il 64% delle famiglie italiane dovranno revisionare il piano delle spese dedicate alle vacanze estive, a seguito dei continui rincari estivi. I genitori italiani puntano a ridurre le spese in altri settori per consentire ai propri figli di iscriversi e di frequentare le attività ricreative e ludiche. Le famiglie italiane hanno espresso non poche preoccupazioni in merito al tempo trascorso dai figli davanti alla televisione, circa il 30%. Circa il 25% dei genitori ha espresso preoccupazioni in merito al trovare valide alternative per sconfiggere la noia e oltre il 21% delle famiglie si lamenta in merito all’aumento del costo per le attività extra-ludiche e ricreative praticate.

Per cercare valide informazioni sulle attività ludiche, nella maggior parte dei casi, i genitori si affida al passaparola, ai siti web, ai sociali ed alle piattaforme di recensioni. Oltre il 33% delle famiglie italiane ritiene che la stagione estiva sia la migliore stagione durante la quale è possibile trascorrere il tempo libero con i propri figli ed il momento migliore per restare accanto a loro e vivere momenti di spensieratezza.

Il bello della stagione estiva

Con la fine della scuola, i genitori possono finalmente rilassarsi e dedicarsi ai propri piccoli. Con l’inizio della stagione estiva c’è più voglia di dedicarsi alla famiglia e di cogliere l’occasione per rafforzare il legame familiare. A causa dell’incremento dei costi delle attività ricreative a pagamento, circa il 40% dei genitori sostiene che si assenterà dal posto di lavoro proprio per dedicarsi ai figli e per creare nuovi ricordi.

La situazione macroeconomica, i rincari e il tasso di inflazione alle stelle costringeranno le famiglie italiane a revisionare il piano delle ferie estive. Molti genitori sono disposti ad assentarsi dal lavoro proprio per dedicarsi più alla famiglia e vivere momenti di spensieratezza con i figli. Trascorrere più tempo con i propri figli è positivo, anche se ideare nuovi intrattenimenti creativi comporta un maggiore esborso di denaro.