Musk annuncia nuove regole per Twitter

Elon Musk, uno dei maggiori azionisti di Twitter, ha annunciato una nuova stretta per la piattaforma, delle regole sul numero di tweet che si possono visualizzare al giorno, con delle notevoli distinzioni tra gli utenti con la spunta blu, per quelli non verificati e per i nuovi iscritti.

Il proprietario del social ha spiegato le nuove regole, necessarie affinché si eviti che le persone possano saccheggiare il celebre servizio di notizie e microblogging.

Le nuove regole per Twitter

“Il tutto per affrontare i livelli estremi di data scraping e di manipolazione del sistema”.

Queste sono state le parole rilasciate da uno dei maggiori azionisti di Twitter in merito alle nuove misure che apporteranno dei limiti di visualizzazioni nei post da leggere. Sul suo profilo ufficiale, infatti, si legge che vi saranno delle notevoli differenze tra i vari utenti.

Il numero di tweet che possono essere letti quotidianamente, diventano 10mila per utenti con spunta blu, 1.000 per i non verificati e 500 per i nuovi utenti non verificati.

Le motivazioni di Elon Musk

L’imprenditore ha definito una stretta di emergenza quella di limitare le visualizzazioni di un tweet. Molti visitatori non registrati nella piattaforma, infatti, in queste ore hanno notato che non riescono ad accedere alla pagina in quanto gli si chiede di effettuare il login oppure procedere con la registrazione di un nuovo account.

“per affrontare gli alti livelli di manomissioni del sistema, verranno applicati limiti temporanei”.

Queste le parole rilasciate da Elon Musk mentre spiegava le motivazioni che lo hanno portato a questa nuova stretta, sottolineando il fatto che gli utenti con la spunta blu possono leggere 10 mila post al giorno, gli utenti non verificati 1000 post al giorno e i nuovi utenti non verificati 500 post al giorno.

