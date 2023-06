Il mare più pulito d’Italia è proprio questo: la regione che conquista il 1° posto

Il mare più pulito d’Italia si trova in una specifica regione e ha conquistato il 1° posto. Ecco di quale si tratta.

Col sopraggiungere del periodo estivo, ci si domanda spesso quale sia il mare più pulito, così da tenerlo in considerazione per eventuali vacanze estive. Successivamente potremo conoscere il nome del mare più pulito del territorio italiano, oltre a quello della regione italiana che ha conquistato il primo posto. Ecco quali sono.

Il mare più pulito d’Italia è questo

In questo nuovo anno ci sono ben 226 comuni con un totale complessivo di 458 spiagge, che si contraddistinguono dagli altri per la qualità ambientale. Si parla di località sia di tipo marino che lacustri e di 84 approdi di genere turistico.

Un beneficio tale da portarle a ricevere il riconoscimento più importante, ovvero quello della bandiera di colore blu.

Certamente non è semplice riuscire ad avere questo titolo fondamentale per le spiagge e i mari italiani, ma il nostro territorio quando si fa riferimento al turismo nel periodo estivo, ci mette sempre il cuore e tutto il suo impegno per affermarsi in questo senso.

Ciò in quanto le spiagge devono rispondere in maniera valida a un insieme d’importanti dettagli. Tra questi ultimi c’è quello riguardante la pulizia delle acque e il buon funzionamento dei mezzi per la depurazione.

Quest’anno la regione italiana vincitrice è quella della Liguria, con ben 34 luoghi premiati con due nuove entrate, ovvero Laigueglia e Sori.

In più tra i mari maggiormente puliti d’Italia troviamo quelli presenti nella regione Lazio, ma cerchiamo di saperne di più nelle prossime righe.

I controlli che hanno fatto la differenza

L’Arpa ha appurato il grado d’inquinamento dell’intera costa laziale, così da consentire a chiunque di poter consultare un’apposita mappa per conoscere lo stato di salute di ogni parte di queste coste.

Il mare presente sulle coste del Lazio quest’anno risultano essere tutte in condizioni egregie, a parte qualche piccola eccezione.

In modo particolare, il turismo laziale del 2023 andrà a concentrarsi soprattutto sui mari di Ostia, Sabaudia e Terracina.

Le coste appartenenti a questa regione per quest’anno fanno il classico salto di qualità, assicurandosi in molti casi il livello d’eccellenza da parte dell’Arpa. Per chi ancora non lo sapesse, quest’ultima costituisce l’agenzia regionale di protezione ambientale.

Per merito di questo controllo annuale, sono state identificate le zone destinate alla balneazione più pulite, con un netto miglioramento per i litorali laziali.

I risultati correlati ai campionamenti dell’acqua hanno rivelato un livello qualitativo che va dall’ottimo all’eccellente, ma il mare più pulito correlato al nostro territorio non riguarda unicamente quello della regione Lazio, visto che si può usufruire di acque cristalline anche in altre regioni aggiuntive come la Puglia, la Toscana e la Sardegna.

Per la qualità delle acque di balneazione la Puglia, per esempio, ha ottenuto un ottimo risultato in tutta l’Italia.

Acque pugliesi eccellenti

In base ai dati più recenti, le acque della Puglia destinate alla balneazione hanno ricevuto una classifica di eccellenza corrispondente a una percentuale del 99,8% delle zone poste sotto controllo.

La regione Toscana e la Sardegna seguono con una percentuale eccellente nel 98,5% dei casi.

Da quanto detto, si comprende che la Liguria ha ottenuto sicuramente il titolo derivante dalla bandiera blu, ma la regione che conquista il primo posto per il mare più pulito d’Italia è indubbiamente quella pugliese.

Un successo che ha reso e rende orgoglioso del suo territorio il presidente di questa regione, visto che fino a pochi anni fa non poteva vantare di questo importante risultato.

Ecco che se siete in procinto di organizzare le vostre vacanze, ora sicuramente avete a disposizione qualche informazione in più per poter fare delle scelte più consapevoli.