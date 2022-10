Scoop, l’amatissimo volto di UeD in dolce attesa: proprio lui potrebbe essere il papà

Nelle scorse ore è arrivata una notizia inaspettata che ha sorpreso tutti i fan di Uomini e Donne. Un’amata protagonista della trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciata andare ad una confessione, ovvero, è in dolce attesa. Sapete chi è il papà? Lo conosciamo tutti: scopriamo di più.

A Uomini e Donne le emozioni non finiscono mai. Proprio nelle scorse ore, un annuncio ha lasciato milioni di telespettatori a bocca aperta. La bellissima notizia che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo riguarda proprio un’ex partecipante del trono classico del programma di Maria De Filippi. Per diverso tempo lei è stata seduta all’interno dello studio, per corteggiare uno storico tronista.

Oggi invece sta per diventare mamma per la prima volta. Una gioia immensa che ha deciso di condividere con i suoi follower che la amano e la sostengono ogni giorno. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di lei: tutti i dettagli sulla gravidanza della nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ex corteggiatrice incinta: ecco di chi si tratta

Vi ricordate di Vittoria Deganello? La giovane veronese che andò a Uomini e Donne per corteggiare l’ex tronista napoletano Mattia Marciano nell’edizione 2017/2018. Sin dal loro primo incontro i due hanno avvertito una forte intesa e anche un grande feeling.

Tra dubbi e liti, Mattia Marciano la scelse, ma dopo 9 mesi dalla loro uscita dal programma i due si sono lasciati per sempre. Il loro percorso emozionò milioni di persone, infatti, rimasero nella storia del programma.

Nel corso degli anni Vittoria ha avuto altri flirt e storie. Ma nelle scorse è arrivato un annuncio che nessuno aspettava. L’ex corteggiatrice, tramite il suo seguito profilo IG ha confessato di essere in dolce attesa. Ma sapete chi è il padre? Lo conosciamo tutti: scopriamo di più.

Tutto sulla gravidanza di Vittoria Deganello

Nei mesi scorsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata per diverso tempo al centro dell’attenzione a causa della sua relazione “fantasma” con un uomo che conosciamo molto bene. Si tratta del noto calciatore Alessandro Murgia.

Quest’ultimo aveva lasciato la compagna Eleonora Mazzarini, dalla quale aveva avuto due figli, per lei. Nelle scorse ore, Vittoria ha condiviso il video dell’ecografia dello scorso 11 ottobre, con sottofondo la canzone Piccola stella di Ultimo e ha scritto: “Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”.

Ma c’è qualcosa che turba i fan, ovvero, che lei avrebbe scritto “Io e te” senza nominare il padre dei suoi figli. Sono in molti a credere che si tratti di Alessandro Murgia, ma si vocifera che l’uomo l’avrebbe lasciata da sola in questo momento così particolare per loro.

Precisiamo che sono solo voci, dato che i diretti interessati non hanno smentito e nemmeno confermato nulla del genere. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sulla vicenda per saperne di più. Concludiamo facendo un grande in bocca a lupo a Vittoria Deganello.