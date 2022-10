Il plexiglass cede: morto un operaio dopo un volo di 9 metri

A Brescia si è consumato l’ennesimo incidente fatale sul lavoro: in un’azienda un lavoratore 41enne, Giovanni Salamone, ha perso la vita a seguito di un grave incidente.

L’operaio 41enne era originario di Palermo ma si era trasferito a Belmonte Mezzagno con la famiglia già da svariati anni.

L’incidente fatale: le apparenti dinamiche dell’accaduto

Un operaio di origini siciliane ma residente da ormai qualche tempo a Gallarate, a seguito di un incidente sul lavoro perde la vita.

Tra la sua terra di origine e il luogo di lavoro quindi c’era molta distanza ma nonostante ciò decise di trasferirsi e iniziare una nuova vita lontano dalla sua Sicilia.

L’incidente fatale è avvenuto venerdì 14 ottobre in una zona industriale.

Per la precisione si è consumato in un’azienda a Brescia, l’incidente fatale che ha coinvolto Giovanni Salamone.

Si trovava su un plexiglass l’operaio che ad un certo punto sente cedere la lastra sotto il suo peso, facendolo cadere da un’altezza pari a ben nove metri.

L’operaio deceduto era originario di Palermo e si trasferì con la sua famiglia in quel di Gallarate, precisamente a Belmonte Mezzagno.

Aveva 41 anni e ha lasciato la sua famiglia, moglie e figlio, in un mare di dolore.

Il 41enne è deceduto presso la clinica Poliambulanza di Brescia in seguito a 48 ore di agonia. I traumi che l’uomo aveva riportato erano troppo gravi. L’operaio palermitano stava lavorando, come suo solito, per conto della sua azienda.

Sembrava una giornata come tante, si stata accingendo a rimuovere delle coperture fatte di amianto dal tetto di una società, ovvero la Società Telefonica Lombardo. Ad un tratto però la lastra di plexiglass che avrebbe dovuto reggerlo ha ceduto e ha fatto precipitare Salamone giù per nove metri.

Cause in fase di accertamento

Le cause sono ancora in fase di accertamento ed è chiaro che le indagini siano volte a cercare di capire per quale ragione il 41enne si trovava su quella copertura in plexiglass.

L’operaio aveva molta esperienza nel suo ambito lavorativo ed è per questo che non si hanno chiare le dinamiche dell’accaduto.

I colleghi che in quel momento erano in turno con Salamone depositeranno una testimonianza e saranno determinanti per capire cosa sia realmente accaduto. Questi ultimi nel momento dell’accaduto hanno subito chiamato i soccorsi e nelle prossime ore li vedremo ancora molto preoccupati per il collega.

Il soccorso e le ultime ore in ospedale

Sin dai primi momenti le condizioni dell’operaio 41enne erano palesemente gravi e disperate, la caduta è stata a dir poco terrificante.

Appena arrivati i soccorsi è stato prontamente intubato e subito trasferito per un ricovero d’urgenza a Brescia alla Poliambulanza dove è stato immediatamente portato in Rianimazione.