Saranno travolti da soldi i fortunati che hanno questi centesimi: valgono 13 mila euro

Se dovessi trovare questi centesimi potrebbero valere fino a 13 mila euro. Vediamo quali sono e come fare a guadagnare.

Durante le pulizie di primavera, vale la pena aprire vecchi salvadanai o bauli ma anche frugare nelle tasche dei giubbotti per cercare i centesimi in questione.

Cerca questi centesimi per diventare ricco

Durante la primavera, con il cambio di stagione degli armadi, viene voglia di fare delle pulizie più approfondite. Nelle tasche di vecchi pantaloni o giubbotti utilizzati la stagione precedente potremmo trovare dei veri tesori. Lo stesso si può dire di salvadanai o svuotatasche dimenticati.

Quello che ti stiamo dicendo di cercare sono dei centesimi che, nonostante il loro apparente scarso valore economico, potrebbero fruttarti ben 13 mila euro. Vediamo, nel dettaglio di quale moneta si tratta e perché potrebbe valere così tanto.

Quando vengono prodotte, le monete devono subire una procedura complessa. Tale procedura serve a renderle reali ed effettivamente utilizzabili come monete nel paese in cui vengono emesse. In pratica, viene prima scelta la stampa che viene diffusa alle altre Zecche dei vari territori. Soltanto dopo verrà forgiata.

Detto ciò, sembrerebbe che non ci siano differenze tra i centesimi emessi oggi e quelli emessi ad esempio, una decina di anni fa. In realtà, non è così. Questo perché di monete ne sono state create tantissime, ognuna con delle caratteristiche specifiche.

Quelle con il valore più elevato sono a tiratura limitata ovvero che, nel corso degli anni, hanno avuto una diffusione bassa. Lo stesso vale per le monete forgiate in occasione di commemorazioni. Infine, i centesimi e, in generale, le monete valgono di più se presentano degli errori che le rendono uniche.

Eccoci arrivati al momento clou: quale moneta bisogna cercare?

Quale moneta cercare?

I centesimi da cercare sono i 50 centesimi con la data 1999. I più attenti leggendo 1999 potrebbero essere entrati in dubbio. Infatti, l’euro è entrato in vigore in Italia e in Europa solo nel 2002. Alcuni stati europei, però, tra cui Olanda, Spagna e Francia, decisero di inserire, sulla facciata della moneta da 50 centesimi, la data in cui l’euro venne approvato.

Trovare questi 50 centesimi è particolarmente difficile anche se la loro tiratura fu abbastanza elevata.

Un’altra moneta da cercare è quella emessa dalla Francia qualche tempo fa che presenta un colore più scuro. Tale moneta, se trovata nei propri salvadanai o nelle proprie tasche, potrebbe fruttare 13000 euro a chi la possiede.

Se sei fortunato ed hai trovato questa moneta, potresti provare a venderla sui siti di compravendita online che sono molto frequentati dai collezionisti. Ci vuole pazienza e un pizzico di fortuna. Sarebbero i collezionisti a poter cercare la moneta e a voler sborsare fino a 13.000 euro per potersela accaparrare.