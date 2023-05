Sfortunate queste categorie che rischiano una pensione sotto i 1000 euro: quali

By

Ecco quali sono le categorie di italiani che rischiano di percepire una pensione sotto i 1000 euro. Nessuno se lo aspettava.

Vi sveliamo quali sono i cittadini italiani che rischiano di dover percepire una pensione di molto più bassa alla cifra che permetterebbe a tutti di vivere dignitosamente. Stiamo parlando di molto meno di mille euro al mese.

Rischio pensione sotto i 1000 euro

Tra le categorie che più stanno patendo la crisi troviamo sicuramente i pensionati del nostro Paese. Si tratta di tipologie di cittadini completamente a carico dello Stato, dei contribuenti e dei contributi che loro stessi hanno versato nel corso della loro vita.

Questi cittadini percepiscono ogni mese importi che vanno dalla pensione minima fino a cifre stratosferiche, dovute al fatto di appartenente a numerose categorie. Tra queste categorie compaiono, ad esempio, i disabili e i vedovi.

Come potete vedere, quindi, la situazione economica di un pensionato varia rispetto a quella di un altro. In generale, dovete sapere che è l’INPS, su indicazione del Governo e delle sue riforme pensionistiche, a stabilire quali sono le cifre che verranno erogate ai vari pensionati.

Chi è entrato in pensione quest’anno, ha iniziato a lavorare più di 40 anni fa e naturalmente non possiamo pretendere che la situazione economica di allora fosse anche lontanamente simile a quella di adesso. Cambi inflazionistici e addirittura monetari hanno interessato il nostro Paese da sempre e soprattutto negli ultimi anni.

Sembra legittimo per molti, quindi, chiedersi quali sono le cifre che verranno percepite dai prossimi pensionati e soprattutto quali sono quelle categorie di cittadini che riceveranno pensioni inferiori ai mille euro. Ecco che vi sveliamo di seguito di quale categorie si tratta.

I cittadini interessati

Sono in tantissimi a chiedersi in che modo l’INPS stabilisce le cifre delle pensioni che dovranno essere erogate una volta che i cittadini entrano in età pensionabile.

Si domandano, anche, in base a quale criterio si stabiliscono le cifre, anche di molto inferiori ai mille euro, per alcuni cittadini del nostro Paese.

Oggi vi sveliamo che sono davvero tantissimi i cittadini italiani che percepiscono un cedolino con ammontare inferiore ai 1000 euro.

Ma il motivo di ciò? Questo è dovuto al fatto che tali pensionati nella loro vita lavorativa hanno accumulato stipendi mensili inferiori a questa stessa cifra. Sono queste, quindi, le categorie di pensionati che più rischiano di percepire una cifra ridotta sulla loro pensione, una pensione sotto i 1000 euro.

Naturalmente, non possiamo darvi delle indicazioni precise perché, come più volte specificato, l’ammontare pensionistico non dipende soltanto dal calibro dello stipendio lavorativo. Dipende anche dai contributi versati, dall’età, dall’appartenenza a categorie pensionistiche, dallo stato sociale, economico, ecc.

Quindi, se vi stavate già preoccupando, tranquilli, perché, anche se avete sempre guadagnato meno di 1000 euro al mese, la vostra situazione potrebbe essere differente. Per maggiori dettagli riguardanti la vostra situazione, vi raccomandiamo di mettervi in contatto con l’ente di previdenza sociale italiano, che siamo sicuri che vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno.