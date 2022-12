By

L’annuncio fatto in diretta su Rai 2 due giorni fa: Amadeus ha scelto Francesca Fagnani come co-conduttrice per Sanremo 2023. Ecco come ha reagito la giornalista.

Non solo Belve per Francesca Fagnani, che quest’anno si cimenterà come co-conduttrice al fianco di Amadeus a Sanremo 2023.

Infatti, la conduttrice del programma di Rai 2 è stata scelta dal direttore artistico del Festival per condurre una delle serate, che ancora non è stata resa nota. Oggi, ai microfoni di Maurizio Costanzo, la Fagnani racconta la sua reazione.

Francesca Fagnani a Sanremo 2023: come ha reagito la giornalista

Durante la prima puntata di Viva Rai 2, il nuovo mini show mattutino di Fiorello, Amadeus ha videochiamato Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, per annunciare a tutti di averla scelta come sua co-conduttrice per Sanremo 2023.

La notizia a sorpresa ha scioccato tutti, che non si aspettavano la Fagnani da Belve, programma di interviste molto scomode, a Sanremo, la kermesse musicale più attesa d’Italia.

Questa mattina, Francesca Fagnani ha partecipato al programma “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101.

La giornalista ha raccontato delle sue emozioni in merito a questa nuovissima avventura che l’aspetta, dicendo:

Sono molto felice e onorata di questo invito al Festival di Sanremo. Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera

Chissà se davvero la Fagnani sceglierà una scarpa comoda per scendere le famigerate scale dell’Ariston, ma sicuramente partecipare a questo evento per lei sarà davvero emozionante.

La sua reazione quando le è arrivato il messaggio di Amadeus è stata quella di sedersi immediatamente, tante era l’agitazione e l’incredulità della notizia.

Al momento, ammette di non sapere ancora come gestirà la serata di Sanremo che dovrà presentare, anche perché per l’organizzazione vera e propria è ancora presto.

Chi è Francesca Fagnani

Per chi non avesse bene in mente chi è Francesca Fagnani, ve lo spieghiamo subito di seguito, ripercorrendo la sua carriera.

Francesca Fagnani è una nota giornalista e conduttrice, conosciuta al pubblico odierno per la trasmissione Belve, in cui intervista personaggi famosi e non, con domande scomode e irriverenti.

Si è laureata in Filologia Dantesca alla Sapienza di Roma, diciamo proprio tutt’altro rispetto al giornalismo.

Mentre finiva gli studi a New York, inizia la sua carriera da giornalista, iniziando con uno stage. Infatti, nel 2001, entra in Rai presso la sede della Grande Mela, scalando poi pian piano le vette del mondo del giornalismo. Ha partecipato in tv alle trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro, ad esempio Annozero.

Dal 2018, poi, è diventata autrice e conduttrice di Belve, che prima veniva trasmessa sul canale NOVE e poi a partire dal 2021 è passato a Rai 2, riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Francesca Fagnani è la compagna del noto giornalista Enrico Mentana, direttore del TG La 7.