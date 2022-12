Infila 10 chiodi in una mela per una notte intera: quel che accade ti sorprenderà

By

Mela e chiodi, se ti sembra strano questo abbinamento, aspetta di scoprire i benefici che può apportare! Ecco perché ti sarà super utile questa curiosa combinazione.

Prendi 10 chiodi e infilali in una mela per una nottata. Sai cosa accadrà? Non potrai credere ai tuoi occhi.

Mele, i frutti della salute

“Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Quante volte le nostre mamme o nonne ci hanno ripetuto questo detto per convincerci dei benefici di questo frutto?

In effetti la mela ha delle proprietà che straordinarie sono davvero. Ricche di sostanze antiossidanti e fitochimiche, il frutto proibito, volendo alludere alle sue origini bibliche, consente di tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue.

La quercetina, sostanza polifenolica, di cui se ne parla ampliamente nell’European Journal of Clinical Nutrition e presente in grandi quantità nelle mele, aiuta a prevenire i problemi cardiovascolari, spasmi muscolari, artrite e addirittura l’asma.

E delle proprietà a favore della pelle ne vogliamo parlare? Mangiare due mele al giorno, aiuta non solo a prevenire le rughe ma anche a conferire un aspetto luminoso e tonico alla tua zona viso.

Ti abbiamo dunque convinto a introdurre nella tua alimentazione questo “frutto miracoloso”? Se hai ancora dei dubbi, allora adduciamo a tutti i positive points di sopra, un’altra ragione: metti nella tua bella mela rossa 10 chiodi e scopri cosa succede: la tua salute ti ringrazierà.

Mettere 10 chiodi in una mela: ecco cosa succede

Ciò si cui ti stiamo per parlare, è un rimedio che ha origini antichissime, risalenti addirittura al basso medioevo. Gli antichi, che essenzialmente vivevano di agricoltura e dunque avevano a loro disposizione tante mele, erano solite infilzarle con dei chiodi.

Per quale ragione, ti stai chiedendo? La risposta è presto data: per aumentare l’apporto di ferro necessario al tuo organismo anche solo per svolgere le sue funzioni fisiologiche.

Se soffri di anemia o se comunque hai una carenza di ferro, puoi provare questo rimedio che ti aiuterà ad aumentare i livelli di ferritina, una proteina di deposito del ferro. Cosa sarà dunque necessario fare? Te lo spieghiamo subito. I passaggi da seguire sono molto semplici.

Per prima cosa devi procurati una mela, meglio ancora se biologica. In secondo luogo, seleziona 10 chiodi di ferro che dovrai pulire attentamente con un filo di rame bagnato con alcol denaturato.

Prossimo step: infilzare i tuoi chiodi puliti in parti diverse della mela. Che cosa succederà? Semplice: gli acidi della mela scioglieranno il ferro contenuto nei chiodi, consentendo alla mela di assorbire ancor più questo metallo che è preziosissimo alleato del nostro organismo.

Insomma, hai a tua disposizione un rimedio naturale e casalingo che ti consentirà di rimetterti in sesto se soffri di anemia o se hai carenze di ferro.

Il procedimento da seguire, come hai potuto leggere, è molto semplice. Una raccomandazione: ti consigliamo di eseguire questa tecnica di sera, poco prima di andare a dormire, posizionando la tua mela infilzata coi chiodi, in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore o luce diretta.

Affinché questo frutto di arricchisca di ferro, è necessario che resti coi chiodi posizionati al suo interno per almeno 12 ore. Trascorso questo arco temporale, puoi consumare tranquillamente il tuo frutto che sarà ricco di ferro. Ancora meglio, puoi frullarlo e degustarlo anche il giorno successivo.

Se ti stai chiedendo se una volta utilizzati i chiodi e il filo di rame per pulirli, dovete procurarne di nuovi, la risposta è no. Puoi riutilizzare gli stessi chiodi e lo stesso filo di rame. Avresti mai immaginato che con soli pochi ingredienti a tua disposizione hai la possibilità di realizzare tu stesso, con le tue proprie mani, un potente elisir per la salute?