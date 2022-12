La polizia ha già identificato l’uomo che ha minacciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta di un disoccupato originario di Siracusa, di 27 anni.

Il giovane è ora indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio. Le minacce inviate alla Meloni hanno dato il via a una catena di vicinanza nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, in primis da parte del deputato di FdI Marco Cerreto, che ha parlato di «vergogna infinita», chiedendo a Giuseppe Conte di condannare quanto accaduto.

Minacce al presidente del Consiglio: “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”

L’account Twitter di Fratelli d’Italia ha pubblicato un post di denuncia su alcune minacce ricevute dal leader del partito di centro destra, Giorgia Meloni. Ad attaccare il presidente del Consiglio con minacce dirette alla sua persona e alla piccola Ginevra è un account social con lo pseudonimo di sashamanexi1. Qualche ora fa, dopo le dovute verifiche, l’account è stato sospeso.

«Finirai per far uccidere te e tua figlia sporca p**** di m*** non lo togliere il rdc perché muori brutta t*** infame. Ricorda che mi costringi ad annientare la tua vita se tocchi il rdc ci sei? Non scherzo io mi faccio 40 di carcere almeno mangio, io ti sventro»

sono alcune delle minacce che si leggono nei tweet indirizzati alla Meloni.

🔵 Indegne minacce apparse sui social contro Giorgia #Meloni e sua figlia. Avanti Presidente, siamo al tuo fianco. pic.twitter.com/xW6dq9gTIc — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) December 6, 2022

Identificato dalla polizia

La polizia ha già identificato l’autore: si tratta di un giovane di 27 anni originario di Siracusa. Al momento l’uomo è indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio. A seguito della perquisizione domiciliare disposta dall’Autorità giudiziaria, gli operatori specializzati del Centro di Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale della Polizia Postale hanno sequestrato le apparecchiature informatiche in uso al 27enne.

Le minacce inviate alla Meloni hanno dato il via a una catena di solidarietà nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, in primis da parte del deputato di FdI Marco Cerreto, che ha parlato di «vergogna infinita», chiedendo a Giuseppe Conte di condannare quanto accaduto.

L’ipotesi del governo sul Rdc

Fin dall’insediamento al Colle del governo di centro destra guidato da Giorgia Meloni e, prima ancora, durante la campagna elettorale, il tema del reddito di cittadinanza è stato un punto focale del dibattimento politico. La misura voluta dal Movimento 5 Stelle dell’ormai meteora politica Luigi Di Maio dovrebbe subire cambiamenti importanti nei prossimi mesi. Stando alle prime ipotesi, il sussidio economico continuerà ad essere percepito dagli invalidi, dagli over 60 e da chi ha minori a carico senza mezzi di sostentamento.

Potrebbero invece perderlo – anche se non subito – i percettori di età compresa tra i 18 e i 59 anni che siano considerati in grado di lavorare.