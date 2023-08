Sai da dove arriva e chi produce i famosi detersivi Dexal che trovi all’Eurospin?

I detersivi Dexal, insieme ad altri prodotti del marchio, vengono prodotti da un’azienda molto famosa. Ecco qual è.

I discount, si sa, hanno come mission principale quella di proporre prodotti che siano concorrenziali a quelli di marca per quanto riguarda il prezzo. E nel farlo, offrono ogni tipo di prodotto, dai generi alimentari ai detergenti per la casa. Uno dei discount più conosciuti in Italia è Eurospin, che propone spesso ottime offerte su prodotti di qualità. Uno di questi è la linea di detersivi Dexal, che comprende detergenti per il bucato ma anche per pavimenti e superfici. Ma chi produce questi detersivi? La risposta vi stupirà.

Detersivi Dexal: poco famosi ma efficaci e convenienti

Tutti conosciamo i principali marchi di detersivi presenti in commercio, soprattutto perché oltre a vederli nei supermercati ne vediamo anche le pubblicità in TV. Pubblicità che spesso prevedono la partecipazione di testimonial VIP o che sono accompagnati da motivetti orecchiabili.

Tutto questo ci porta a pensare che quei prodotti siano necessariamente i migliori e i più efficaci, semplicemente perché li vediamo pubblicizzati. In realtà, non è così.

La pubblicità ha un suo costo, che i marchi che producono prodotti da discount non si assumono proprio per non dover innalzare i prezzi alla vendita. In questo modo, rendono i prodotti accessibili ai clienti di questi supermercati più convenienti. Il fatto che non vengano pubblicizzati, tuttavia, non vuol dire che i prodotti da discount siano più scadenti o meno efficaci, anzi.

Questo è il caso dei detersivi Dexal, prodotto di punta da Eurospin per l’igiene della casa. Tra questi detersivi troviamo quelli per i tessuti, detergenti per i vetri e i pavimenti, sapone per i piatti e sgrassatori, sia liquidi che in polvere. Si tratta di prodotti davvero validi, tant’è che diversi clienti affezionati Eurospin continuano a sceglierli per la loro efficacia nelle pulizie domestiche.

Sorge però una domanda: a chi si affida l’azienda Eurospin per produrre i detersivi Dexal?

Chi li produce

Per quanto riguarda la produzione di questi detersivi, occorre fare una distinzione tra prodotti in polvere e liquidi. A realizzare i detersivi in polvere Dexal, infatti è l’azienda Italsiva. E se questo nome non ci dice niente, forse la lampadina nella nostra memoria si accenderà dicendo che questa è l’azienda che produce anche lo sgrassatore Chante Clair, un nome ben noto nel mondo dei detersivi.

E non solo, tra i marchi collegati a questa azienda produttrice troviamo anche Spuma di Sciampagna e Sauber, altri nomi molto noti. Questo dimostra come i prodotti da discount non siano necessariamente scadenti, in quanto vengono prodotti da aziende valide che si occupano anche della produzione di prodotti di marca.

Semplicemente, i beni da discount subiscono una politica diversa in termini di marketing, proprio per mantenere bassi i loro prezzi. In più, è rincuorante sapere che per la produzione dei beni che vende, Eurospin si affidi ad aziende italiane come Italsiva.

Quest’ultimo aspetto non si può tuttavia confermare per i detersivi liquidi. La produzione del Dexal liquido, infatti, è affidata all’azienda McBride, di origine britannica ma con sedi anche in Italia. Questa azienda è associata alla produzione di prodotti dal nome molto meno noto, ma comunque validi.

La prossima volta che facciamo la spesa da Eurospin, quindi, ricordiamo che acquistando un detersivo Dexal non stiamo affatto scegliendo un prodotto di serie B.