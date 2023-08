Interra questa pianta ogni anno in giardino e non ci saranno topi in circolazione

Interra questa pianta ogni anno in giardino e dimenticati definitivamente dei topi. Così tieni lontani i terribili roditori con questo sistema naturale.

Stanca di vedere topi in circolazione? Hai provato ogni rimedio per sbarazzarti dei roditori ma nulla ha funzionato? Allora è arrivato il momento di comprare questa pianta: interrala ogni anno e preparati a dire addio ai ratti!

Rimedi naturali per sbarazzarsi dei topi

Inquilini scomodi e insopportabili, i topi si presentano nelle nostre case e nei nostri giardini sempre senza invito. E che fatica sbarazzarsi di loro!

Se la trappola con il formaggio e la colla non hanno funzionato, se nemmeno lo spray più potente in circolazione per annientare i roditori è servito a questo scopo, allora ti consigliamo di continuare a leggere.

Stai per scoprire alcuni sistemi naturali che ti consentiranno di dire per sempre addio ai topi. Intanto, la prima cosa che dovreste sapere, è che i topi hanno un ingresso preferito… infatti, entrerebbero in casa proprio da qui.

Sai che basterebbe solo comprare una pianta per risolvere il problema? Prima di svelarti il segreto che solo i pollici verdi esperti conoscono, devi sapere che i roditori possono sparire dalla circolazione anche con altri sistemi non nocivi per te per l’ambiente. Conosci la tecnica del bicarbonato di sodio e dello zucchero?

Ciò che devi fare è riempire una ciotola con un bicchiere di entrambi gli ingredienti e posizionarla agli angoli delle porte e nei luoghi in cui i roditori sono stati avvistati. Cosa succede? I topi sono attratti dallo zucchero mescolato però in questo caso con il bicarbonato.

Quest’ultimo ingrediente è fatale per i ratti: la sua ingestione provocherà infatti la loro morte. Scopriamo invece adesso qual è questa pianta che se interrata ogni anno, tiene lontano i topi dalla nostra casa e dai nostri giardini.

Interra questa pianta ogni anno in giardino e dimenticati dei ratti

Se non sai più in quale modo sbarazzarti dei topi, devi provare allora questo sistema. Procurati una pianta, ora ti diciamo subito quale: se la interri ogni anno, risolverai definitivamente il problema dei ratti.

Stiamo parlando del narciso! L’hai vista sicuramente anche tu tante volte. Originaria dell’Africa del Nord, questa pianta cresce però bene anche nelle zone mediterranee. Oltre 25 mila le varietà presenti sulla terra, 36 invece le specie fino ad ora identificate.

La pianta di narciso è composta da un solo fiore con petali che possono essere di colore bianco o giallo. Non superano i 70 centimetri. Sai che essa è oggetto di alcuni studi scientifici? Contiene infatti un principio attivo nei bulbi, la galantamina, in grado secondo i medici, di rallentare la demenza dipendente dal morbo di Alzheimer.

Ti sveliamo una curiosità: ogni specie di narciso è potenzialmente fatale per l’uomo! Tutte le parti di questa pianta – fiore, stelo e bulbo – sono ricche di una sostanza chiamata licorina che è letale per gli animali e per ogni altro essere umano.

Se sei curioso di scoprire invece come sia possibile che questa pianta allontani i topi dalle nostre case e giardini, te lo diciamo subito. Quello che devi fare è davvero molto semplice: interra i bulbi di questa pianta nel tuo giardino.

Se hai notato che i ratti tendono a mangiare le tue piante aromatiche o da frutto, puoi metterle anche intorno ad esse: il profumo che è invece un odore molto sgradevole per i topi, li terrà alla larga dal tuo giardino.

Se non hai il narciso, puoi utilizzare come repellente naturale anche il sambuco. Conoscevi questo rimedi? Curiosa di provarli? Finalmente con questi suggerimenti non ci saranno più topi in circolazione!