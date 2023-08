Svelato il rimedio efficace per far riprendere le foglie di pomodoro ingiallite

Con questo metodo davvero efficiente siamo sicuri che riuscirete a curare le foglie di pomodoro ingiallite. Si tratta di un problema comune che potrete facilmente risolvere in poco tempo.

Vi sveliamo per quali motivi le foglie di pomodoro tendono a ingiallire e come fare per far sì che tornino verdi come un tempo. Con questi metodi, la vostra pianta di pomodoro tornerà sana come un tempo.

Ecco le cause di questo fenomeno

Le foglie di pomodoro possono ingiallire per varie cause. Innanzitutto, una cattiva irrigazione può portare le piante a soffrire: che si tratti di innaffiarle con troppa acqua o con poca, questo gesto può avere sulla nostra pianta di pomodoro delle conseguenze irrimediabili.

Un’altra causa dell’ingiallimento delle foglie di pomodoro può essere l’esposizione scarsa o eccessiva alla luce del sole. Molte piante, tra cui questa, infatti, hanno grande necessità di luce, ma anche di ombra.

A far diventare le foglie delle piante di pomodoro gialle possono essere anche le malattie, come quelle fungine. Anche la temperatura può danneggiare la nostra pianta. Proprio per questo, bisogna evitare di esporre il vegetale al calore o al freddo eccessivo. Anche l’escursione termica può danneggiarla e ingiallire le foglie.

Le cause, come abbiamo visto, sono molte. Di seguito vi spieghiamo come fare a prevenire questa manifestazione davvero fastidiosa.

Come curare le foglie di pomodoro ingiallite

Se volete curare le foglie di pomodoro ingiallite, innanzitutto dovete risalire alla causa di ciò. Nel caso in cui vi rendiate conto di innaffiare in modo eccessivo la vostra pianta, regolate in modo ottimale l’acqua.

Quindi innaffiatela regolarmente, ma apportando il giusto quantitativo. Innaffiate la vostra pianta in ore precise della vostra giornata, come ad esempio a metà mattina o la sera. Evitate sia le ore di punta del giorno che quelle troppo fredde della notte, specialmente se vivete in una zona dove l’escursione termica è la norma.

In secondo luogo, specialmente se non lo avete mai fatto, prendete l’abitudine di arieggiare il terreno. Procuratevi un utensile da giardino e muovete la terra. In questo modo, la rinnoverete e probabilmente ne favorirete la respirazione. Inoltre, nutrite la terra apportando un giusto quantitativo di sostanze nutritive.

Prendete l’abitudine di spostare la vostra pianta, portandola fuori o dentro a seconda della temperatura esterna. Sia essa troppo calda o troppo fredda, cercate di capire quando è venuto il momento di muovere il vostro arbusto, specialmente se è piantato in vaso.

Constatate anche se il terreno su cui è piantata la pianta è troppo umido o troppo secco, quindi comportatevi di conseguenza. Ricordatevi che un terreno umido può favorire la proliferazione di batteri e parassiti, che possono danneggiare la vostra pianta.

Se applicherete tutte queste raccomandazioni fornite dagli esperti, siamo sicuri che riuscirete a curare le foglie di pomodoro ingiallite. Nel caso in cui non notiate dei miglioramenti, vi consigliamo di mettervi a contatto con un esperto giardiniere, che si occuperà di valutare il vostro caso specifico.