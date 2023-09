Rosmarino, immergilo in un barattolo pieno di vino bianco: ecco il perché

Rosmarino in un barattolo di vino bianco: perché lo fanno in tanti? Ecco la motivazione. Dopo aver letto questo articolo siamo sicuri che proverai anche tu questo sistema.

Ti suggeriamo di provare, come stanno facendo anche tante altre persone, ad immergere un rametto di rosmarino in un barattolo contenente vino bianco. Per quale ragione dovresti farlo anche tu? Continua la lettura per scoprirlo: rimarrai senza parole.

Proprietà del rosmarino

Il Rosmarinus officinalis noto anche semplicemente come rosmarino, è una pianta dalle origini antichissime che cresce ancora oggi particolarmente bene nei terreni rocciosi e nelle zone del Mediterraneo.

In passato, gli antichi Romani e i Greci utilizzavano i rametti di questa pianta per celebrare la memoria, l’amore, la vita e la morte. Racconta una leggenda spagnola che il suo aroma travolgente, forte e intenso sia in grado di allontanare vibrazioni negative o scacciare addirittura il malocchio.

Il rosmarino viene oggi utilizzato sia in cucina che per la realizzazione di alcune ricette utili però per la cura di disturbi di vario genere. Digestivo naturale, puoi realizzare delle tisane in grado di ristabilire la flora batterica intestinale o per alleviare dolori muscolari e mal di test.

Sai che anche nel mondo cosmetico questa pianta viene considerata quasi miracolosa? Da essa si ricava un olio essenziale utilizzato per realizzare saponi, shampoo e bagnoschiuma che aiutano a stimolare la circolazione sanguigna.

Oggi vogliamo però svelarti perché tante persone stanno immergendo il rosmarino in un barattolo pieno di vino bianco. Ecco la ragione per cui dovresti farlo anche tu.

Rosmarino in un barattolo di vino bianco: ecco cosa succede

Perché dovresti provare anche tu a immergere il rosmarino in un barattolo pieno di vino bianco? La ragione è presto detta.

Impiegherai davvero pochissimo tempo per mettere in pratica questo sistema che si rivelerà utilissimo per la tua salute. Devi procurarti soltanto alcuni rametti di rosmarino – in alternativa 30 grammi di foglie essiccate della pianta – un barattolo piuttosto capiente e 500 ml di vino bianco.

Immergi i rametti di questa pianta aromatica nel barattolo all’interno del quale verserai il vino bianco. Chiudilo con il suo tappo in modo ermetico e lascialo in un luogo asciutto e fresco per almeno sette giorni in modo tale che le proprietà del rosmarino si fondano con quelle del vino.

Ogni giorno ricordati di agitare il barattolo. Trascorsa una settimana, filtra il vino in una bottiglia e metti via i rametti di rosmarino. Non devi fare altro che bere un bicchierino di questa soluzione due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Ti stai chiedendo perché dovresti farlo? Te lo spieghiamo subito. Le proprietà combinate della vite e del rosmarino ti consentono di purificare l’organismo, di regolare la circolazione sanguigna e di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Questo liquido in inverno poi sarà davvero un toccasana, capace di riscaldare mani e piedi freddi. I principi attivi contenuti nelle foglie di rosmarino evitano la formazione di coaguli del sangue e di conseguenza proteggono il cuore. I principi attivi contenuti invece nella vite sono in grado di alleviare alcuni disturbi come sonnolenza, stanchezza e mancanza di concentrazione.

Con questa soluzione inoltre rinforzi il sistema immunitario e curi anche alcuni disturbi come reumatismi e problemi digestivi. Se soffri poi di gonfiore e meteorismo, un bicchierino di questa soluzione dopo i pasti fungerà da digestivo naturale. Ecco perché dovresti provare questa tecnica: così puoi dire addio a tanti disturbi fastidiosi.