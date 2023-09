La baby gang ha preso di mira i passanti sul litorale pontino, tra San Felice Circeo e Terracina, sparando colpi con una carabina ad aria compressa.

Tra le persone fermate anche due minorenni, che sono stati denunciati. Uno dei componenti del gruppo è riuscito a fuggire, mentre i due maggiorenni sono stati arrestati.

Baby gang semina il panico a San Felice Circeo

Serata di follia sul litorale pontino, a San Felice Circeo, provincia di Latina. Una baby gang, composta da 4 giovanissimi, ha preso di mira le persone che stavano trascorrendo la serata nella zona della movida e ha esploso diversi colpi con una pistola ad aria compressa.

Sette persone, tra le quali una guardia giurata fuori servizio, sono rimaste ferite. Fortunatamente nessuna di loro in maniera grave. Come riferisce La Repubblica, i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate in caserma, che parlavano di un’auto in corsa e di alcuni colpi esplosi contro i passanti. A quel punto i militari sono intervenuti sul posto con una volante, ed è scattato un folle inseguimento. Quattro giovanissimi sono stati fermati. Per i due maggiorenni è scattato l’arresto, i due minorenni sono stati denunciati.

Un quinto ragazzo è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. I reati contestati al gruppo sono quelli di violenza e lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l’utilizzo di armi.