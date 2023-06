Rosmarino, ecco la regola di ogni giardiniere per averlo abbondante e rigoglioso

Il rosmarino è una pianta aromatica resistente e facile da coltivare. Eppure, esiste un trucco per averlo più abbondante e rigoglioso. Scoprilo di seguito.

Seguendo le regole che adottano i giardinieri, il tuo rosmarino potrebbe essere sempre pronto all’uso sul tuo davanzale.

Rosmarino: a cosa serve

Il rosmarino ha molteplici usi e benefici, per questo è una delle piante aromatiche che più mettiamo in vaso sui nostri balconi, davanzali e terrazzi. La pianta ha una lunga storia di utilizzo sia culinario che terapeutico, offrendo un’ampia gamma di benefici per la salute e un aroma delizioso.

Il rosmarino viene ampiamente utilizzato in cucina per il suo aroma e sapore distintivo. Le sue foglie aromatiche possono essere utilizzate fresche o essiccate per insaporire una varietà di piatti, come carni arrosto, pollame, patate, verdure, pane e salse. Aggiunge un tocco di freschezza e profondità a molte ricette.

Inoltre, l’olio essenziale di rosmarino viene utilizzato in aromaterapia per i suoi effetti stimolanti e rinvigorenti. Si crede che abbia proprietà che migliorano la concentrazione, alleviano lo stress, riducono la fatica mentale e promuovono la chiarezza mentale.

L’odore pungente del rosmarino può agire come repellente naturale per alcuni insetti. Puoi sfregare le foglie di rosmarino sulla pelle o bruciarne un po’ per tenere lontani gli insetti indesiderati.

Anche se è una pianta aromatica piuttosto semplice da coltivare, i giardinieri utilizzano alcuni trucchi importanti che stiamo per svelarti di seguito.

Come coltivarlo

Il primo segreto dei giardinieri per avere una pianta di rosmarino sempre sana e rigogliosa è rappresentato dalla scelta del terreno. Infatti, non appena si acquista la piantina, dovrebbe essere trapiantata e messa in un vaso più grande, con il terreno adeguato. Il rosmarino prospera, infatti, in un terreno ben drenato e sabbioso con un pH compreso tra 6 e 8. Assicurati che il terreno abbia una buona capacità di drenaggio per evitare il ristagno dell’acqua.

Completato questo passaggio, il vaso dovrebbe essere messo in pieno sole poiché si tratta di una pianta aromatica che ha bisogno di almeno 6-8 ore di luce solare diretta al giorno per crescere in modo sano.

Un fattore non meno importante è l’irrigazione. È una pianta resistente alla siccità e preferisce terreni leggermente asciutti. Innaffia moderatamente la pianta solo quando il terreno è asciutto in superficie. Evita di inondare il terreno, poiché l’eccesso di acqua può causare marciume radicale.

Al fine di mantenere una forma compatta e promuovere la crescita è importante anche la potatura. La potatura in primavera è particolarmente importante per eliminare le parti morte o danneggiate dopo l’inverno.

Non richiede molta concimazione. Puoi applicare un concime a lento rilascio all’inizio della primavera per fornire una leggera nutrizione durante la stagione di crescita.