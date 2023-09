Terremoto di magnitudo 7 in Marocco: oltre 600 morti e più di 300 feriti

Devastante terremoto in Marocco registrato alle 23.11 di venerdì sera. L’epicentro si è registrato nella regione di Marrakesh.

Il bilancio fornito dal Ministero dell’Interno del Paese si aggrava di ora in ora: le vittime sarebbero 632, 329 i feriti.

Una pesantissima scossa di terremoto ha colpito il Marocco alle 23.11 di venerdì 8 settembre. L’epicentro si è registrato nella regione di Marrakesh, nella zona dell’Atlantide, provincia di Al Haouz, nel comune di Ighil, a una profondità di 8 chilometri. Le scosse sono state molteplici: dopo la pima, se ne è registrata una seconda di assestamento di magnitudo 4.8 20 minuti dopo e ne sono seguite altre due del 3.3 e del 3.4.

La scossa di magnitudo 6.8 nella scala Richter, ha scosso l’intero paese, con echi anche nelle nazioni confinanti, fino in Mauritania, Algeria, Gibilterra e perfino in Portogallo. Almeno 300 morti. #Terremoto #Marocco #Morocco #morocoearthquake #earthquake pic.twitter.com/jqQKgKOjPz

Solidarietà dell’Ue. La premier Meloni dal G20 ha ribadito la vicinanza al Paese: “Dolore per il tragico bilancio, pieno sostegno dell’Italia”. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha fatto sapere che al momento non si registrano feriti né vittime tra gli italiani e ha confermato la disponibilità da parte dell’Italia di aiutare le autorità marocchine anche nelle fasi di soccorso.

Sono vicino al #Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L’Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. Una preghiera per le vittime e i loro familiari.

