Rosmarino, immergilo in un barattolo pieno di alcol: i benefici sono sorprendenti

Il rosmarino oltre ad essere utilizzato in cucina ha altri benefici sorprendenti, soprattutto se aggiunto all’alcol. Vediamo perché.

Il rosmarino è un’erba aromatica utilizzata per dare sapore, ma è anche noto per le sue proprietà benefiche per la pelle.

A cosa serve il rosmarino?

Il rosmarino è un’erba aromatica molto utilizzata in erboristeria. Non solo per aromatizzare i cibi, dunque, il rosmarino ha svariate funzioni. Nella medicina omeopatica di molti paesi del mondo viene considerato ancora come portentoso ed irrinunciabile.

Contenendo composti antiossidanti, può aiutare a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e dai segni dell’invecchiamento precoce, come rughe e macchie scure.

Possiede, inoltre, proprietà antinfiammatorie, aiutando a ridurre l’infiammazione e l’arrossamento della pelle causati da condizioni come acne, dermatite e eczema. Tant’è che l’olio essenziale di questa pianta ha dimostrato di avere proprietà antibatteriche, che possono essere utili nel trattamento dell’acne e di altre infezioni cutanee.

Non meno importanti le sue proprietà astringenti e rassodanti. L’erba aromatica aiuta a restringere i pori dilatati e a ridurre la produzione di sebo, rendendolo un ingrediente utile per le pelli grasse e acneiche. Inoltre, può migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre la comparsa della cellulite.

Se si dovesse applicare l’olio di rosmarino sulla pelle la circolazione sanguigna locale potrebbe essere migliorata. In questo modo, si contribuisce a migliorare la salute della pelle e a favorire la guarigione delle lesioni cutanee.

Per creare un olio di rosmarino portentoso, per alleviare cervicale, mal di testa ed insonnia, non ti resta che continuare a leggere. Ciò che ti occorrerà sarà del rosmarino fresco appena colto.

Le proprietà se messo sulla nuca

Seguendo la procedura che stiamo per descriverti, otterrai dei benefici portentosi. Infatti, potrai alleviare il mal di testa, migliorare il tuo umore e lo stato di salute in generale.

Per prima cosa, ti occorrerà un ramo di rosmarino. Il secondo elemento utile sarà un barattolo in vetro. L’ultimo ingrediente è l’alcol etilico. Metti il rosmarino nel barattolo. Coprilo completamente con l’alcol 70 gradi. Lascia in infusione per quindici giorni, in un luogo fresco, asciutto e buio.

Trascorso il tempo utile, dovrai aprire il barattolo e immergi un batuffolo di cotone al suo interno. A questo punto, il batuffolo deve essere posto alla base della nuca. Questo è un punto molto importante per il nostro benessere. Lascia in posa il batuffolo ben imbevuto. Se necessario, utilizza un cerotto per fermarlo. L’obbiettivo è farlo stare in posa per almeno mezz’ora.

Ripeti questa operazione una volta alla settimana circa per guadagnarne in salute. Anche i problemi di insonnia potrebbero diminuire. Naturalmente, si tratta di un rimedio omeopatico. Se, ad esempio, disturbi come il mal di testa e la cervicale dovessero essere cronici sarebbe meglio consultare un medico.