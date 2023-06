Una festa scudetto bella e colorata nel suo insieme ma che, purtroppo, lascia anche una scia dolorosa dietro di se. Stando ai dati dell’Asl di Napoli, sono stati registrati diversi feriti durante i festeggiamenti.

33 feriti, di cui 4 persone anche gravi. Una persona è anche deceduta a causa di un malore che ha avuto. Cerchiamo di capire insieme.

Napoli, 33 persone ferite nella festa

A confermare che, oltre alla festa, alla gioia per uno scudetto tornato in città dopo 33 anni di attesa, c’è stato anche il dolore, sono i dati dell’Asl Napoli 1. Sono stati, infatti, registrate 33 persone ferite, in vari punti della città, dove si stava assistendo alla partita finale contro la Sampdoria, proiettata sui maxischermi.

Secondo i dati dell’Asl e del 118, prontamente accorso, 33 sono i feriti avutisi durante i festeggiamenti, di questi, quattro sono gravi, e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Dall’altro lato, invece, a Piazza del Plebiscito, dove era stato allestito uno dei maxischermi per permettere a tutti coloro che non erano riusciti ad ottenere il biglietto per lo stadio, di assistere alla festa, un uomo, forse per un infarto, è deceduto.

La persona è stata soccorsa dall’ambulanza del 118, ma è poi deceduta durante il trasporto in ospedale. Sono stati diversi i punti del 118 allestiti nelle varie piazze della città dove erano presenti i maxischermi e sono state, infatti, più di 50mila le persone che si sono riversate in strada per seguire l’evento in diretta, festeggiando con calma e tranquillità.

I dati dell’Asl Napoli 1

Seguendo i dati dell’Asl citati su “Fanpage.it”, però, possiamo osservare che le persone soccorse in codice rossi sono state 4, in codice giallo sono state 9, e due sono state trasportate in ospedale, quelle invece in codice verde sono state 14 verdi. Infine, anche 6 soccorse in codice bianco.

La maggior parte di loro, però, sono state curate per escoriazioni o piccoli traumi. In particolare, stando a quanto citato da Fanpage, è stata Piazza del Plebiscito quella a riempirsi di tifosi quasi subito. Circa 10mila sono state le persone registrate ai varchi di accesso. Qui si sono registrate 8 persone ferite, dei quali 2 gravi, trasportati in ospedale in codice rosso. Sempre qui, come dicevamo, un uomo è stato colto da malore ed è deceduto. Altre 4 persone sono state soccorse in codice giallo e 2 in codice verde.

All’esterno dello stadio, invece, sono state 14 le persone soccorse dalle postazioni del 118 prontamente allestite. Di questi 14, un codice rosso e tre codici gialli, 9 codici verdi e un codice bianco. Nell’altra postazione del maxischermo, quella di Piazza Mercato, si sono registrati due feriti, uno in codice bianco e l’altro in codice verde.

A Scampia, invece, a Piazza Giovanni Paolo II, sono state 5 le persone soccorse che sono rimaste ferite, delle quali una in codice rosso, una in codice giallo ed una in codice verde.