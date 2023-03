Metti 1 ramo di rosmarino nel forno, sorprendente ciò che noterai dopo 10 minuti

Basta mettere un ramo di rosmarino nel forno e aspettare 10 minuti: quello che accadrà è veramente unico nel suo genere.

Le piante aromatiche non sono solo preziose per aumentare l’armonia negli ambienti, ma anche ricche di benefici. Il loro uso è prettamente quello culinario, per dare un gusto deciso ai piatti della tradizione. Gli esperti svelano un piccolo segreto, infatti basta mettere un solo ramo di rosmarino nel forno per scoprire qualcosa di inaspettato, dopo soli dieci minuti di attesa.

Quali sono le proprietà del rosmarino?

Le essenze naturali offrono una serie di benefici, come questa erba aromatica spesso e volentieri presente nei giardini e nei balconi. Non deve essere usata solo per aumentare il gusto dei cibi, ma anche per il benessere e la casa.

In pochi sanno che il rosmarino ha una azione diretta antibatterica e antisettica, correndo in aiuto per le malattie di stagione o per il classico mal di testa. Non solo, è un energizzante naturale che combatte lo stress e la stanchezza.

Questa pianta aromatica è un rafforzante per la mente e la memoria del tutto naturale. Attua una azione determinante per eliminare l’ansia e aumentare la lucidità mentale. Inoltre, usato in estate è un ottimo repellente per gli insetti o i parassiti. Non solo protegge le altre piante ma aiuta a contrastare l’attacco delle zanzare o delle mosche.

Il rosmarino contrasta anche il sudore ed è un rimedio naturale contro il classico odore. Si può usare negli armadi oppure in aggiunta al classico detersivo, così da eliminare macchie e odore persistente sulle trame dei tessuti.

Il consiglio è di tenerne sempre una piantina in terrazzo, in giardino ma anche in cucina così che tutti i benefici possano essere goduti a pieno. Poi c’è un trucco, che consiste nel mettere un ramo della pianta aromatica direttamente in forno: ma perché?

Perché mettere un ramo di rosmarino nel forno

Dopo aver capito quanti siano i benefici di questa pianta aromatica è il momento di scoprire il motivo per la quale mettere un ramo di rosmarino nel forno. Non si tratta di una nuova ricetta e neanche di un metodo alternativo per la pulizia dell’elettrodomestico.

Si procede prendendo un ramo ( o anche di più) e poi si lascia nel forno a 180° per una decina di minuti. Cosa accade?

Prima di tutto la casa verrà abbracciata da un profumo buonissimo, sprigionato dalla pianta aromatica e dai suoi oli essenziali. Poi le foglie essiccate potranno essere messe all’interno di un sacchettino, così da profumare i cassetti o dentro gli armadi.

Una doppia funzione positiva, che ha anche queste funzioni:

Profumare a lungo gli ambienti;

Profumare anche i cassetti e gli armadi;

Fungere da repellente naturale contro gli insetti, zanzare comprese;

Eliminare ogni tipo di odore sgradevole di fritto.

Provare per credere!