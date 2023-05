Orto, mai piantare queste verdure accanto ai pomodori: compromettono il raccolto

La conoscenza di alcuni trucchi è fondamentale per far crescere il proprio orto rigoglioso. Ad esempio, alcune verdure possono ostacolare la crescita di altre. Vediamo il caso specifico dei pomodori.

Curare l’orto è un’attività piacevole che è stata molto rivalutata dopo gli svariati lockdown ed è fattibile anche su un piccolo balconcino o davanzale.

Orto: come coltivare i pomodori

Coltivare l’orto viene considerato sempre più un piacere. Tuttavia, ci sono delle regole da dover seguire.

Alcune di queste, riguardano il piantare l’una vicino all’altra alcune tipologie di verdure e ortaggi.

In questo articolo, analizzeremo il caso dei pomodori che, se hanno i vicini sbagliati possono non proliferare correttamente o, addirittura uscirne danneggiati. In effetti, piantare le verdure sbagliate accanto alle tue piante di pomodoro può farti perdere l’intero raccolto. Ma quali sono queste verdure da evitare?

Il pomodoro è molto apprezzato dagli amanti dell’orto: è facile da coltivare, è delizioso e ricco di nutrienti essenziali. La prospettiva di veder distrutto il proprio orto, con tutti i suoi ortaggi accuratamente coltivati, a causa di una cattiva associazione tra le piante è un incubo per qualsiasi coltivatore appassionato. Tuttavia, esiste un processo collaudato che, se utilizzato correttamente, può promuovere uno sviluppo sano delle piante e un giardino rigoglioso.

Per ottenere un buon raccolto, pensa alla disposizione del tuo orto e all’associazione delle piante. Si tratta di una tecnica di coltivazione che consiste nell’associare giudiziosamente diverse piante nello stesso giardino o orto per favorirne la crescita e la protezione reciproca.

Questa pratica mira a ricreare ecosistemi naturali in cui ogni specie svolge un ruolo specifico.

La scelta delle piante da associare è infatti importante, in quanto alcune possono competere per gli stessi nutrienti e sali minerali prelevati dal terreno, mentre altre possono vivere in simbiosi respingendo parassiti o fornendo ombra ad altre.

La consociazione di piante è un’alternativa alla monocoltura. Invece di coltivare una singola specie in un’area, questa tecnica aiuta a diversificare le piante e incoraggiare interazioni benefiche tra di loro.

Quali piante non associare al pomodoro

Il pomodoro è noto per essere un buon compagno di crescita per molti ortaggi. Tuttavia, può anche avere nemici formidabili. Vediamo quali sono.

La prima verdura da non mettere vicino al pomodoro è il mais. Questa consociazione andrebbe evitata perché il mais può essere attaccato da un verme che potrebbe distruggere il pomodoro. Si tratta della Heliothus zea che si nutre di tutte le parti della pannocchia di mais, decimando completamente il raccolto. Può anche penetrare nei frutti di pomodoro, rendendo la polpa completamente immangiabile.

Il secondo ortaggio è il finocchio che non ha molti amici in giardino. Diversi professionisti consigliano di coltivarlo da solo o in vaso. Le sue radici rilasciano una sostanza chimica che inibisce la crescita delle piante intorno. Nel dubbio, meglio non farlo convivere con le vostre piante di pomodoro.

Anche la melanzana come il pomodoro è solanacee, ma non dovrebbero essere coltivate fianco a fianco. Entrambe le piante sono suscettibili alla stessa malattia, la peronospora del pomodoro, che può facilmente diffondersi dall’una all’altra.

Anche le patate che appartengono alla famiglia della belladonna, come i pomodori, sono suscettibili a malattie simili, che possono diffondersi attraverso il terreno. Piantare queste due piante una accanto all’altra può aumentare la probabilità di trasmissione della malattia. Inoltre, una raccolta maldestra delle patate può danneggiare le radici dei pomodori e comprometterne la crescita.

Anche il noce, che viene coltivato per il suo legname e per i suoi frutti, è un altro vicino indesiderabile per le piante di pomodoro. Questo perché il noce produce una sostanza chimica chiamata juglone, che può essere tossica a contatto con l’ossigeno per molte piante, compresi i pomodori.

Questo è solo un piccolo elenco delle piante che dovrebbero essere evitate nelle immediate vicinanze delle tue piante di pomodoro, se vuoi essere in grado di ottenere un buon raccolto.