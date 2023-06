Illusione ottica per pochi, sai dove si nasconde il bruco? Scopri se ce la fai

By

Mettiti alla prova con questa illusione ottica. Oggi ti chiediamo di trovare il bruco. Non tutti ci riescono. Sei pronto?

L’illusione ottica è un modo divertente per allenare il cervello e mettersi alla prova da soli o con i propri amici. Provare per credere.

Illusione ottica: mettiti alla prova

Soprattutto nei momenti di pausa o di relax cresce la voglia di mantenere attivo il cervello. C’è chi legge qualcosa e chi si cimenta in quiz, parole crociate oppure illusioni ottiche.

Un’illusione ottica è un fenomeno che inganna o trae in inganno il nostro sistema visivo, facendoci percepire qualcosa di diverso da ciò che effettivamente è presente.

Le illusioni ottiche possono essere create attraverso una varietà di tecniche, come l’uso di contrasto di colori, pattern geometrici, prospettive o posizioni degli oggetti. Possono essere presenti nelle immagini statiche, come disegni o fotografie, o possono anche essere generate da oggetti in movimento.

L’illusione ottica che ti sottoponiamo oggi, prevede un’immagine statica da analizzare, in cui individuare la posizione di un oggetto che, in questo caso, è un insetto ovvero un bruco.

Riesci a trovare il bruco?

L’illusione ottica che ti proponiamo oggi sta circolando sul web attualmente ed è diventata popolare perché è particolarmente difficile da essere risolta. A rendere più difficile la risoluzione, un tempo limite di 15 secondi entro cui individuare l’insetto. Il momento ludico e di distensione è assicurato. Soprattutto se si decide di sfidare qualche amico.

Questa illusione ottica è stata diffusa sulla rivista Reader’s Digest ed è stata ideata da Jagran Josh. Nell’immagine sono presentate svariate farfalle multicolore che fanno distrarre l’occhio, rendendogli difficile l’individuazione del bruco. In particolare, questa illusione ottica è stata promossa dalla rivista come un test del QI. Ne è risultato che solo l’1% può individuare il bruco nascosto tra le farfalle nella foto!

L’immagine sopra è condivisa come puzzle illustrato per bambini e adulti. Spesso viene fornito un suggerimento, dicendo che al bruco non sono ancora spuntate le ali.

Hai individuato il Bruco Nascosto in 15 secondi? Se hai difficoltà a individuare il bruco nascosto, allora tra poco ti sveliamo la soluzione! Se guardi attentamente al centro-destra dell’immagine, vedrai un bruco nascosto tra il gruppo di farfalle.

Questa illusione ottica potrebbe anche darti informazioni interessanti circa la tua capacità visiva. Il corpo verde del bruco è stato abilmente mimetizzato con le farfalle.

L’immagine ha lasciato migliaia di adulti grattarsi la testa mentre cercavano di individuare il bruco nascosto nell’immagine.

Del resto, è stato dimostrato che più il cervello viene esercitato risolvendo enigmi difficili, più l’intelligenza è spiccata.

Le illusioni ottiche danno sempre una visione affascinante di del funzionamento dei ragionamenti.

Combinazioni tra colori, giochi di luce e motivi possono indurre il cervello a vedere qualcosa che in realtà non esiste. Allora, sei riuscito a trovare il bruco nascosto all’interno di questa immagine di illusione ottica?