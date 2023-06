Rimuove tutte le macchie dell’età dal viso come se fosse una gomma da cancellare

Questa crema rimuove tutte le macchie dell’età dal viso. Ti spieghiamo tutti i passaggi per realizzare questa incredibile ricetta che restituirà tono, vigore e giovinezza al tuo volto.

Le macchie dell’età stanno rovinando il tuo viso? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione al tuo problema. Questa crema facile da realizzare, le rimuove come se fosse una gomma magica: così tornerai ad avere il volto di una bambina.

Questa ricetta rimuove tutte le macchie dell’età dal viso

Le macchie dell’età dal viso, note anche come macchie senili, sono testimonianza palese del volto che invecchia. Ti sei guardata allo specchio e ciò che hai visto non ti è piaciuto? Vuoi tornare ad avere una pelle luminosa, tonica e levigata ma soprattutto senza queste macchie antiestetiche?

Abbiamo due notizie per te, una buona e una cattiva. Partiamo da quella cattiva: il tempo passa per tutti ed impossibile fermare gli effetti, talvolta evidenti, che colpiscono il nostro corpo, pelle del viso in primis.

Passiamo ora alla notizia buona: è possibile trovare una soluzione alle macchie dell’età senza spendere nemmeno troppi soldi. Ciò che ti stiamo per spiegare, sono dei passaggi da seguire per realizzare in autonomia una crema che agisce sul tuo volto come una gomma, cancellando tutti i segni del tempo. Così sarai capace di rimuovere tutte le macchie dell’età del viso in poche e semplici mosse.

La crema naturale che cancella i segni del tempo

Di seguito ti indichiamo, passo dopo passo, tutti i passaggi da seguire per realizzare una crema naturale che rimuove tutte le macchie dell’età del viso senza spendere tanti soldi.

Con questa ricetta non avrai più bisogno di acquistare prodotti costosi in farmacia o nei negozi di cosmetica. In poco tempo tornerai ad avere una pelle splendida! Il primo ingrediente che devi procurarti è una banana che è in grado di stimolare la produzione di collagene e rendere dunque la pelle elastica in modo naturale.

Secondo ingrediente: un’arancia. Frutto ricco di vitamina C, questo agrume aiuta ad ottenere una pelle soda e rimpolpata aumentando la produzione di collagene. L’arancia ha delle proprietà idratanti che aiutano la pelle a rimanere naturalmente carnosa, luminosa ed elastica.

Questo frutto aiuta a schiarire le macchie senili e scure, le cicatrici da acne e a restituire tonicità ed elasticità, lasciando la pelle pulita, sana e luminosa. Terzo ingrediente che devi procurarti: le foglie di menta. Queste ultime migliorano la circolazione sanguigna e l’elasticità della pelle.

Passiamo alla pratica. In un frullatore aggiungi una banana tagliata a pezzetti, 4 spicchi di arancia senza buccia e 15 foglie di menta. Attiva il mixer e frulla questi ingredienti per almeno 2 minuti: otterrai alla fine una crema capace di stimolare il collagene in maniera naturale e di ringiovanire ed illuminare la pelle.

Inizia ad applicare immediatamente questa crema su viso, collo e mani lasciando agire il prodotto per 30 minuti. Poi risciacqua tutto con acqua fredda. Questa crema la potrai utilizzare come base per realizzare altri prodotti naturali che aiuteranno sempre la tua pelle a seconda poi dell’aggiunta di altri specifici ingredienti.

A questa crema, puoi aggiungere per esempio un cucchiaio di olio di mandorle. Esso nutre perfettamente la pelle rimuovendo le rughe intorno agli occhi, le occhiaie violacee e gli occhi gonfi. Mescola bene e conserva questa crema in un barattolo di vetro dotato di coperchio ermetico.

Questa crema con l’aggiunta di olio di mandorle è perfetta da applicare sul viso. Lascia agire il prodotto per 30 minuti e poi risciacqua il volto con acqua fresca. Ripeti questa pratica ogni giorno, a prima mattina o la sera prima di andare a letto.

Dopo sole due settimane noterai già la differenza. La tua pelle non solo sarà liscia e priva di punti neri e brufoli ma soprattutto pulita: addio a macchie dell’età!

Alla base della tua crema, in alternativa all’olio di mandorle puoi aggiungere anche un cucchiaio di yogurt naturale. Lo yogurt stimola la produzione di collagene e rende la pelle elastica e compatta. Ma non è tutto. Questo ingrediente rimuove anche le macchie dell’età del viso e migliora la tonicità della pelle.

Ultima soluzione: aggiungi alla tua crema 2 cucchiai di gel all’Aloe vera. L’Aloe vera è un’ottima fonte di antiossidanti capace di rallentare i segni dell’invecchiamento. Per un risultato più efficace e duraturo, ti consigliamo di aggiungere anche qualche goccia di vitamina E.

La vitamina E è ricca di antiossidanti e migliora la circolazione sanguigna della pelle. Ma non solo. Essa la idrata anche, la nutre, la rimpolpa e rimuove addirittura le rughe più superficiali.

Visto come è estremamente semplice realizzare una crema antietà senza spendere tanti soldi e ottenendo risultati efficaci? Questo prodotto naturale realizzato con le tue mani, si conserva in frigo fino a 3 settimane (a eccezione della soluzione realizzata con yogurt che puoi conservare fino ad un massimo di 3 giorni). Questa ricetta per davvero rimuove tutte le macchie dell’età del viso come se fosse una gomma magica.