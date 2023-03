Pelle di porcellana senza 1 ruga con questa crema composta da soli 3 ingredienti

Ecco cosa devi fare per avere la pelle di porcellana: gli ingredienti che devi utilizzare se vuoi una pelle perfetta e senza nemmeno una ruga sono proprio questi tre. Leggi sotto per scoprire quali sono.

Avere la pelle di porcellana è il sogno di tutte noi ragazze. Anche le donne che presentano una pelle più matura continuano a inseguire questo sogno, senza mai raggiungerlo veramente. Spesso ci si imbatte in acquisti costosi senza mai avere davvero un risultato ottimo.

Siamo sicuri che tutto dipenda da quanto spendiamo? Qui di seguito vi mostreremo che si può avere una pelle di porcellana, senza dover necessariamente svuotare il proprio portafoglio. Saranno date, infatti, le istruzioni utili per riuscire a preparare da soli e in poco tempo una crema ottima per avere una pelle wow!

Pelle di porcellana: l’importanza della crema del viso

Essere donne significa prendersi cura anche della propria pelle a qualsiasi età. A tal proposito è importante cercare di avere una routine sana.

Cosa non può mai mancare nei prodotti della nostra skin care? Sicuramente la crema viso. Molte di noi spesso spendono davvero tanti soldi per acquistare delle creme di marchi importanti che spesso non danno nemmeno grandi soddisfazioni.

Ecco che comprare creme costose non è certo sinonimo di qualità, anzi.

Eppure tutte noi vorremmo poter realizzare una crema che ci lasci senza parole e che ci permetta di avere finalmente quella pelle di porcellana da sempre sognata.

Bene, con i tre ingredienti di cui vi parleremo qui di seguito, questo da oggi sarà possibile. Potrete realizzare voi stessi una crema naturale e che vi potrà dare un risultato wow.

Crema viso fatta in casa: ecco gli ingredienti

Di quali ingredienti parliamo? Di ingredienti facilmente reperibili e che vi consentiranno di realizzare una crema profumata. E non solo.

Per poterla preparare saranno sufficienti davvero pochi minuti che come potrete notare sulla vostra stessa pelle, saranno ben spesi.

La crema viso che andrete a realizzare sarà in grado di donare alla vostra pelle una profonda idratazione e una profumazione da cui diventerete letteralmente dipendenti.

Passiamo agli ingredienti che vi serviranno per creare questa crema semplice e efficace:

Mezza tazza di olio di cocco vergine;

Un cucchiaio di vitamina E in forma liquida;

Alcune gocce di olio essenziale di lavanda.

In alternativa potete scegliere anche un altro tipo di olio.

Passiamo ora alla preparazione della crema: innanzitutto occorrerà immettere i vari ingredienti in una piccola ciotola per poi mescolarli al fine di avere un composto cremoso.

Avete intenzione di realizzare la vostra crema con delle temperature fredde? Allora l’olio di cocco può essere utilizzato in forma solida e a temperatura ambiente per poter essere mescolato insieme agli altri ingredienti.

Successivamente potete mettere la crema che avrete ottenuto in una confezione in vetro per poi procedere con la sua conservazione che deve essere sicura. Questo significa che il contenitore deve essere conservato a distanza da qualunque fonte di calore. Potrete per esempio conservarlo in frigo.

Come utilizzare la crema per avere una pelle di porcellana

Arrivati a questo punto avrete solo voglia di provare la crema ottenuta sulla vostra pelle. Ecco che a tal proposito bisogna sapere che potete utilizzarla al mattino e prima di andare a dormire, non esagerando con la quantità.

Grazie alla Vitamina E la pelle che presenta dei piccoli danni potrà solo che beneficiarne.

La lavanda invece avrà una funzione curativa proprio perché al suo interno contiene delle proprietà utili a tale scopo.

Se qualcuna di voi tende ad avere la pelle grassa, non c’è alcun problema: questa crema è ottima anche in questi casi, poiché l’olio di cocco assicura una profonda idratazione ma non fa sembrare la pelle ancora più grassa.

Questo perché si parla di un olio che sembra essere ricco di diverse proprietà: è antibatterico, antiossidante e antivirale.

Ricordiamo che l’olio di cocca è anche consigliato per trattare un’altra problematica diffusa: quella delle smagliature.

Ed è così delicato che si può usare anche con i bambini, anche quelli più piccoli. Ecco che sembra essere davvero un ingrediente miracoloso per tutto e per tutti.

Insomma se volete ottenere il vostro effetto wow, non dovrete far altro che procurarvi questi tre ingredienti e preparare velocemente la vostra crema che sarà pronta per l’uso in pochi minuti.

Vedrete che la pelle di porcellana non sarà più solo un sogno.

Avrete così la pelle più luminosa, sana e idratata e senza spendere chissà quanti soldi. Cosa vogliamo di più? Provate a preparare questo composto e correrete in poco tempo a consigliarlo a tutte le vostre amiche che come voi non aspettano altro che avere finalmente una pelle di porcellana.