Isola dei Famosi, Ilary Blasi via dalla sua conduzione? I “vertici Mediaset” non sarebbero soddisfatti

Questa sera, come ogni lunedì da quasi due mesi, andrà in onda la puntata dell’Isola dei famosi, e potrebbe essere una delle ultime per Ilary Blasi. Il “survivor reality” dovrebbe concludersi il prossimo 19 giugno, ma questa edizione non ha soddisfatto affatto, a quanto pare, i vertici Mediaset, in particolare Pier Silvio Berlusconi. I risultati di share non sarebbero quelli desiderati, colpa di un cast di poco appeal e anche di alcune scelte autoriali sfortunate, come la scelta di Enrico Papi come opinionista, il quale continua a non piacere al pubblico social, quello che più spesso commenta durante la diretta. Stando ad indiscrezioni, anche il futuro della conduttrice romana sarebbe in bilico.

Anche questa edizione dell’Isola dei famosi si appresta a terminare a breve, e in questo caso potrebbe trattarsi dell’ultima in tutti i sensi, sia per la rete che per la sua conduttrice Ilary Blasi. Pier Silvio Berlusconi non sarebbe affatto contento dei risultati raggiunti dal programma, che fatica a raggiungere lo share desiderato, anche a causa di un cast non di certo di grande richiamo, oltre al ritiro di pressoché metà dei naufraghi per i motivi più disparati. Come scrive Nuovo Tv, l’ad dell’azienda di Cologno Monzese starebbe valutando il da farsi sul futuro riguardante il reality. Le voci di una possibile sospensione del programma da anni si susseguono, ma finora i vertici dirigenziali avevano sempre scelto di lasciarlo in onda. L’anno prossimo, tuttavia, al suo posto potrebbe arrivare un altro programma di cui molti telespettatori chiedono il ritorno, ovvero La Talpa.

Isola dei famosi, il futuro dello show e di Ilary Blasi a rischio

La trasmissione, oltre a non avere più l’appeal di un tempo, appare stantio e senza molte idee, con cast non più di richiamo come una volta. Inoltre, va anche considerato come fin dalle prime puntate si sia assistito a una vera e propria moria di concorrenti, ritiratisi uno dopo l’altro, a partire dalla modella Claudia Motta, fino ad arrivare a Paolo Noise, speaker dello Zoo di 105: sei in tutto, un vero record (negativo).

Come spiegato anche da The Pipol Tv, il futuro dello show sarebbe sempre più incerto, e con esso anche quello di Ilary Blasi. Dopo aver lasciato Le Iene e il Gf Vip, la conduttrice romana ha cercato nuove strade, presentando gli sfortunati Star in the Star e Eurogames, entrambi chiusi dopo una sola stagione.

Dal 2021, poi, ha sostituito Alessia Marcuzzi alla guida del reality, ma le sue non sono certo state le edizioni più fortunate di casa Mediaset. Insomma, come accennato anche da Nuovo Tv, pare che l’Isola non sia più molto amata dal pubblico a casa, e a risentirne sono anche i dati di share, che non hanno mai ingranato del tutto, in particolare durante quest’ultima stagione.

Inoltre, in tanti, Berlusconi incluso, a quanto pare, hanno notato una certa insofferenza da parte della stessa padrona di casa, durante la diretta del lunedì. Si mormora che per ogni edizione, Blasi si porti a casa 300.000 euro. Sarà vero? Per ora non si sa, ma quel che è certo è che qualora dovesse rimanere senza programma, anche il suo futuro a Mediaset correrebbe parecchi rischi (basti pensare a quanto successo a Alessia Marcuzzi nel 2021, quando dopo essere rimasta senza show, se ne andò dall’azienda dopo 25 anni).