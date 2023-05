Riconosci i falsi amici con questo infallibile segnale: allontanali dalla tua vita

I falsi amici si riconoscono attraverso questo gesto: meglio allontanarli subito dalla propria vita e non lasciare loro spazio.

La parola amicizia racchiude un mondo importante, dove tutti almeno una volta nella vita sono stati invitati a sedersi. Il valore di questo sentimento è immenso e ci sono diverse tipologie di amicizia.

Purtroppo, non sempre ci si può fidare di una persona, anche quando questa dice di essere sincera e volere solo il bene. I finti amici esistono e sono una condizione da combattere e allontanare il prima possibile. Come si riconoscono? Con questo infallibile segnale che fanno normalmente ai danni degli altri.

La vera essenza di una amicizia

La vera essenza di una amicizia si riconosce subito. Un amico è colui che sta accanto ogni giorno e in ogni momento. Spesso e volentieri prende le difese e sgrida quando qualcosa non viene fatto nella maniera corretta.

I veri amici ci sono nel momento del bisogno, anche quando il resto del mondo gira le spalle e sembra che nulla vada per il verso giusto. Con un amico si può stare anche in silenzio, con la convinzione di poter trovare tutte le risposte con un solo sguardo.

Come riconoscere i falsi amici: il segnale inconfondibile

Bisogna fare una differenza sostanziale tra amico vero e quello di comodo. I falsi amici esistono e riconoscerli è facile. Purtroppo la delusione è grande, ma questo è comunque un insegnamento di vita che aiuta a crescere e a non ripetere più determinati errori.

I falsi amici tendono sempre a sminuire, non credere nelle potenzialità del presunto amico ed esserci solo a convenienza. Se hanno altro da fare di più importante spariscono nel nulla, disdicendo un incontro all’ultimo momento.

Si inventano scuse di ogni tipo e sparlano dell’amico che non c’è per denigrarlo davanti a tutti.

L’amico è falso se evita di farsi vedere con questa persona davanti ad altri, oppure si “dimentica” l’invito ad una festa o ad una cena.

È un falso amico se parla solo dei suoi successi e tragedie, senza mai chiedere nulla: non c’è stato uno scambio emotivo, perché è tutto a senso unico. Fattore da considerare è anche l’invidia su tutto: un nuovo lavoro, un complimento, un partner o un piccolo successo.

Se l’amico è falso farà di tutto per primeggiare, per avere ancora più successo e in alcuni casi potrebbe anche fare in modo di catturare l’attenzione del partner. Insomma, non è un amico nel momento in cui distrugge tutto e non costruisce.

Il segnale è inconfondibile ed è importante eliminare subito queste persone. Sono soggetti che si nutrono del bene altrui e della linfa, cercando di sminuire gli altri per primeggiare.

Questa non è amicizia e per vivere meglio bisogna eliminare determinati soggetti.