Non gettarla nella spazzatura: ecco come far tornare nuova la pentola bruciata

Una pentola bruciata non è irrecuperabile, basta saper trattarla con gli ingredienti giusti. Ecco quali sono, tutti naturali.

Le pentole bruciate possono essere un vero incubo da pulire, e spesso la situazione è così grave da sembrare irrecuperabile. Per fortuna, con i giusti metodi e prodotti è possibile riportare queste pentole alla loro lucentezza originale. Segui i passaggi di seguito per pulire efficacemente una pentola bruciata e farla tornare come nuova.

Pulire una pentola bruciata

Per iniziare, prepara l’attrezzatura necessaria: avrai bisogno innanzitutto di una pentola più grande in cui poter immergere la pentola bruciata.

Assicurati che la pentola più grande sia abbastanza capiente da contenere l’intera pentola bruciata. Avrai anche bisogno di acqua, detersivo in polvere, una patata, sale, lievito, bicarbonato di sodio, carta abrasiva da 240, acqua corrente, detersivo liquido e una spugna.

Come primo passaggio, riempi la pentola più grande d’acqua. Posiziona la pentola bruciata all’interno della pentola più grande e riempi anche questa con acqua. Assicurati che l’acqua sia sufficiente da coprire completamente la pentola bruciata.

Adesso accendi il fornello: metti la pentola più grande sul fornello acceso e lascia che l’acqua raggiunga il punto di ebollizione. L’acqua calda aiuterà ad ammorbidire le incrostazioni di bruciato sulla pentola.

Fatto questo, aggiungi il detersivo in polvere. Una volta che l’acqua raggiunge il punto di ebollizione, aggiungi del detersivo in polvere direttamente nella pentola bruciata. Questo aiuterà a scomporre le incrostazioni e a rimuoverle più facilmente. Lascia agire il tutto per il tempo necessario, magari qualche ora.

Lucidare le incrostazioni con la pasta alla patata

Mentre le incrostazioni di bruciato si ammorbidiscono, prepariamo il rimedio definitivo per sgrassare anche i residui presenti sulla tua pentola bruciata. Si tratta di una pasta sgrassante tutta naturale, a base di patata.

In una ciotola separata, grattugia una patata e aggiungi del sale, lievito e bicarbonato di sodio. Mescola bene gli ingredienti fino a ottenere la tua pasta lucidante. A questo punto, estrai la pentola bruciata: con attenzione, tirala fuori dall’acqua bollente. Assicurati di proteggere le mani con guanti o presine per evitare di bruciarti.

Adesso svuota l’acqua e il detersivo dalla pentola. Noterai che la pentola sarà già più pulita grazie al processo di ebollizione con detersivo. È arrivato il momento di applicare la pasta lucidante. Prendi un cucchiaio della pasta lucidante alla patata preparata in precedenza e distribuiscila sull’interno della pentola.

Utilizza un pezzo di carta abrasiva da 240 per sfregare delicatamente la pasta su tutta la superficie della pentola. Poi, aggiungi un po’ d’acqua di tanto in tanto per mantenere la superficie umida mentre sfreghi.

Una volta terminato lo sfregamento, risciacqua la pentola sotto acqua corrente per rimuovere i residui di pasta e bruciato. L’interno della pentola dovrebbe ora essere lucido e pulito, privo di bruciature.

Se la bruciatura è presente anche all’esterno

Se anche l’esterno della pentola è bruciato, ripeti gli stessi passaggi sopra descritti per applicare la pasta lucidante alla patata sulla superficie esterna. Successivamente, risciacqua la pentola sotto acqua corrente e, se necessario, passa un po’ di detersivo e una spugna per rimuovere eventuali residui.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai rimuovere le incrostazioni di bruciato e riportare la tua pentola alla sua condizione originale. Ricorda sempre di fare attenzione e proteggere le mani durante il processo di pulizia per evitare lesioni. Ora puoi goderti una pentola pulita e splendente per le tue future preparazioni culinarie.