L’attore simbolo del jet-set internazionale Richard Gere è stato ricoverato d’urgenza. Durante una vacanza in Messico organizzata con la famiglia le sue condizioni di salute già precarie sono peggiorate ed è stato costretto al ricovero in ospedale. Molta paura tra i fan per le condizioni di salute del loro idolo ma le notizie, che sono emerse successivamente, hanno rassicurato gli utenti del web che chiedevano a gran voce di avere notizie su cosa fosse successo al loro idolo.

Le notizie che emergono parlano di un ricovero ospedaliero in Messico, causato da una polmonite e la notizia, rivelata dai media statunitensi, spiega che le condizioni di salute di Gere sono attualmente stabili e il noto attore è fuori pericolo. È stato possibile per lui rientrare nella propria abitazione e continuare la riabilitazione presso la sua dimora. Tanta paura per lui e per la sua famiglia non ha mai abbandonato l’attore in questa situazione difficile.

Richard Gere Ricoverato In Messico

L’amato attore internazionale Richard Gere che si trovava in questi giorni,in vacanza in Messico, in una località vicino a Nuevo Vallarta in occasione del quarantesimo compleanno della moglie Alejandra Silvia. Una vacanza in famiglia alla quale hanno partecipato anche i loro figli.

Le notizie parlano di giorni di malesseri generali dell’attore già precendenti alla vacanza che, man mano, si sono poi tramutati in una brutta tosse, già prima della partenza per la vacanza messicana. Ma non preoccupato per la condizione che non sembrava seria Gere ha comunque deciso di partire per il viaggio concordato in precedenza con la famiglia.

Durante la vacanza le condizioni di Richard Gere suono peggiorate e hanno costretto al ricovero l’attore. Successivamente dopo accertamenti e controlli gli è stata successivamente diagnosticata una polmonite.

Sembra che dopo il ricovero e le successive dimissioni, l’attore abbia proseguito la sua vacanza attuando una cura antibiotica ma restando lo stesso nella zona di Nuevo Vallarta.

La moglie Alejandra ha condiviso sui social una foto che mostrano lei e il marito assieme ai figli mentre raggiungono una spiaggia per trascorrere, come lei stessa spiega, un’altra giornata al mare.

Un grande spavento per gli ammiratori dell’attore che si allarmati per lo di salute del grande attore hollywoodiano ma anche altri media locali, ora, stanno riferendo che le condizioni di Richard sono in netto miglioramento nonostante non sia ancora nel pieno della sua salute e trascorre, sempre in merito a ciò che riferiscono i giornalisti locali, il suo tempo sulle spiagge messicane accanto alla sua famiglia per riprendere a pieno le proprie energie.

