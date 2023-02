Salvini difende Giordano e attacca Fedez: “Insulta, deride e offende”

Matteo Salvini prende le parti di Mario Giordano, nella faida con Fedez. Il leader della Lega su Instagram: “Gigante nel giornalismo e nella vita”.

Matteo Salvini si è intromesso nella polemica tra Fedez e Mario Giordano, intervenendo a favore del giornalista tramite un post Instagram pubblicato nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 febbraio. Il leader leghista contro il rapper, ancora una volta: “Insulta, deride e offende”.

Matteo Salvini dalla parte di Giordano attacca Fedez sui social

Le bravate di Fedez al Festival di Sanremo avevano già scatenato l’ira di diversi componenti del centrodestra. Dopo le sue performance istrioniche, Salvini aveva dichiarato di non aver visto la puntata finale e di aver avuto comunque dei dubbi sui vertici Rai e su come era stata gestita l’esibizione culminata con baci, appelli alla premier (“legalizzala”) e foto di Bignami.

Ma tra il leader della lega e il marito di Chiara Ferragni non corre certo buon sangue anche da prima di Sanremo. Ed ecco che proprio Salvini, dopo la sfuriata di Fedez della giornata di ieri, è intervenuto stamattina sui suoi canali social per prendere le parti di Mario Giordano.

Fedez infatti dopo ore di rumorosissimo silenzio sui social – che per le riviste gossip sa tanto di crisi di coppia – ha fatto irruzione a gamba tesa su Instagram con una serie di video di denuncia. Destinatari i giornalisti di “Fuori dal coro”, i quali a detta del cantante avrebbero negli scorsi giorni iniziato a contattare alcuni suoi amici di infanzia.

Il tutto con lo scopo di scavare nel passato di Fedez, con il fine ultimo di scoprire una presunta omosessualità in età adolescenziale. E’ quanto affermato dallo stesso influencer il quale si è poi duramente rivolto verso Giordano. Questo pomeriggio nella faida si è intromesso Matteo Salvini, che ha difeso con il suo post Instagram il conduttore Mediaset.

Matteo Salvini su Giordano: “Amicizia e solidarietà”

“Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita“. Così Matteo Salvini su Instagram nella giornata di oggi.

Dopo le accuse di Fedez alla trasmissione infatti, il conduttore aveva risposto condividendo una storia – sempre su Instagram – che informava come nessuna inchiesta era stata condotta da Fuori dal coro, concludendo che il programma nei prossimi giorni tratterà ben altri argomenti.

Ancora Fedez però nelle storie aveva condiviso l’audio di una giornalista che al telefono si presentava come report di Fuori dal coro. Intanto il post di Matteo Salvini non pare abbia raccolto successo tra i follower, visti i commenti. “Capitano io sono sempre con te, ma stavolta no. Peccato che ci sia la registrazione dove la giornalista si presenta con nome cognome e testata per cui lavora” si legge sotto il post, e ancora: “Pensa ai problemi veri”.