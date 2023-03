Questi sono i segni che ti tradiranno molto presto: riceverai brutte sorprese

Sono loro i segni che hanno deciso di tradire e lo faranno in maniera subdola: bisogna fare attenzione, le brutte sorprese sono in arrivo.

I segni zodiacali non sono rappresentati solo dall’oroscopo di tutti i giorni, bensì dalle loro caratteristiche primarie. Si conoscono alcuni precisi, altri che hanno solo voglia di divertirsi e alcuni che puntano tutto il loro successo sul fascino. Poi ci sono loro, questi tre tradiranno a breve il partner o gli amici perché è nella loro indole. Spesso e volentieri si annoiano, vogliono provare qualcosa di nuovo o semplicemente si rendono conto di aver sbagliato scelta, optando per altro. Insomma, bisogna fare attenzione perchè le brutte sorprese sono dietro la porta.

Quali sono i segni che tradiranno a breve?

Non ci sono dubbi, quando si parla di segni zodiacali spesso e volentieri si cerca di scoprire quali siano le caratteristiche predominanti di ognuno. Come anticipato, ogni segno si contraddistingue per un fattore per poi aggiungerne altri che spesso e volentieri restano nascosti.

Il tradimento, per esempio, non è solo un caso del destino ma una caratteristica predominante che emerge in alcuni momenti della vita.

Ci sono tre segni dello zodiaco che tradiscono per piacere, anche se in alcuni momenti si placano. Ma con i pianeti allineati in questo modo, per loro sarà facilissimo rifarlo e contro persone che non lo meritano. Le brutte sorprese sono in arrivo ed è meglio prepararsi al peggio.

Sagittario

Infedele per natura sotto ogni punto di vista. Questo segno è caratterizzato dal voler cambiare costantemente la sua vita, che sia sul lavoro o in ambito sentimentale. Il tradimento per il Sagittario è qualcosa di normale, quando si annoia e decide di cambiare senza voltarsi indietro.

La presenza di Marte è inoltre un incentivo per tradire maggiormente in questo periodo, con la primavera che mette uno sprint differenti ai nati nel segno. Un consiglio: meglio anticipare le mosse del Sagittario, cambiando oppure lasciandolo.

Leone

Con la corona in testa, il Leone tende a tradire i suoi amici e colleghi. Lo fa per vincere e per avere successo, ma l’allineamento dei pianeti potrebbe portarlo a farlo anche in campo sentimentale.

Non è un traditore per natura, ma quando deve vincere una sfida spinge sino ad ottenerla. Il problema è che non si volta indietro e non sente alcun rimorso. Il consiglio: lasciarlo alle sue faccende, prima o poi si renderà conto dell’errore che sta per commettere.

Ariete

Un altro segno similare al Sagittario, che tende ad eliminare tutto quello che ha costruito sino a quel momento. È una indole naturale e non si lascia di certo mettere i piedi in testa.

Il problema è che con Marte nel segno si sente proiettato verso il tradimento, forte e affascinante. Il consiglio è di controllare le sue mosse, parlargli e farlo ragionare per quanto possibile.