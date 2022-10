Oroscopo, occhio a questi segni dello zodiaco: sono dei traditori seriali

Secondo un coaching astrologico, alcuni segni dello zodiaco sono più propensi al tradimento rispetto ad altri.



L’oroscopo ci aiuta a capire cosa potrebbe accaderci nei giorni, nelle settimane e nei mesi a seguire secondo alcune previsioni astrologiche messe in atto da alcuni esperti che prendono il nome di astrologi.

Questi studiosi, cercano di captare l’influsso dei pianeti tramite il loro movimento e l’entrata di un determinato pianeta in un segno zodiacale marcandone gli effetti positivi e negativi che si riflettono sull’intero zodiaco.

Zodiaco: ecco i segni che tendono a tradire di più

Questo porta a fare una distinzione su alcuni segni zodiacali che tendono ad avere un carattere, un temperamento e un modo di fare diverso in base al loro posizionamento astrologico.

Per questo motivo, in base alla propria data di nascita, tutti noi secondo queste teorie abbiamo delle caratteristiche comuni che sono peculiari del segno sotto il quale siamo nati e questo influenzerebbe il nostro essere.

Anche se coloro che sono nati sotto lo stesso segno hanno caratteristiche simili, va detto che ognuno è un individuo a sé ed ha un carattere ben diverso dall’altro, questo perché entrano in moto altri fattori.

Ma di base, ci sono dei comportamenti comuni a tutti coloro che nascono sotto un determinato segno zodiacale e ci sono alcuni di questi che sono più propensi a tradire rispetto ad altri. A parlarne in un podcast è Franco Passarini, astrologo e coaching che afferma che ci sono determinate categorie di segni zodiacali che per via della loro indole elementare tendono a tradire.

Ma l’astrologo afferma anche che c’è una selezione naturale e che è quella prima citata che tende a differenziare ogni individuo, in quanto nessun essere umano è uguale da un altro anche se ognuno è contemplato dal suo segno zodiacale.

La classifica dei segni traditori a seconda del loro elemento

I segni, che in base al loro gruppo di appartenenza, tendono a essere più propensi al tradimento sono quelli di fuoco, ossia Leone, Ariete e Sagittario. Il loro elemento caratteristico della vivacità, della passione e dell’energia potrebbe renderli meno fedeli.

Questo ha a che fare anche per via del loro carattere spesso testardo ed esuberante e in particolar modo il leone è fiero, orgoglioso e tende a non ritornare sui suoi passi quando commette un errore.

Subito dopo i segni di fuoco, gli altri che tendono a tradire più facilmente sono quelli di aria, quindi i Gemelli, i Bilancia e l’Acquario che sono dei bravi investigatori e tendono a essere brillanti pensatori e strateghi.

Al terzo posto abbiamo i segni d’acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci che hanno un’indole intuitiva, e si fanno trasportare molto dalle emozioni e dai sentimenti, ma solitamente sono fedeli.

Al quarto posto e quindi meno propensi a tradire il proprio partner abbiamo i segni di terra, Vergine, Toro e Capricorno che proprio per la loro indole a essere concreti e ad avere una certa stabilità, non tendono a tradire.

Questo perché le caratteristiche di questi segni di terra sono anche contraddistinte da una forte possessività e quindi tendono ad amare con tutti loro stessi e dall’altra parte non amerebbero un tradimento, né farlo quantomeno subirlo.

Passarini però premette che proprio per via della differenziazione naturale dell’individualità del singolo, anche un segno di Terra potrebbe tradire e la classificazione fatta è basata sulla indole.

Questa ha a che fare con il temperamento dei segni, di conseguenza quelli di fuoco hanno un elemento che determinano il loro carattere facendoli diventare più nervosi, romantici e irritabili rispetto altri segni.

In ogni caso, è sempre meglio, qualora si sospetti che il nostro partner ci stia tradendo, trovare un modo legale per scoprire se i nostri dubbi siano veri o nel migliore dei modi parlarne con il diretto interessato.