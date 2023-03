Postepay, nuove agevolazioni se sei nato in questi anni: potresti avere soldi in più

Ci sono delle nuove interessanti agevolazioni con PostePay per tutti coloro che sono nati in questi anni: una occasione da prendere al volo.

Le opportunità che si susseguono per i giovani e meno giovani sono tantissime, soprattutto da parte di strumenti a disposizione. Postepay è un metodo di pagamento che ha saputo conquistare nel tempo milioni di utenti. Oggi c’è una nuova agevolazione studiata appositamente per coloro che sono nati in questi anni nello specifico. Come ottenere dei soldi in più? Facciamo chiarezza e scopriamo le modalità di richiesta.

Agevolazione PostePay: in che cosa consiste?

Il costo della vita in un contesto attuale, come questo in cui si vive, non permette al singolo e alle famiglie di poter accumulare dei soldi. Non esiste più il classico conto corrente dove “mettere via denaro” per il futuro, bensì un contenitore in cui versare lo stipendio da spendere in un solo mese.

Si deve provvedere alla spesa di tutti i giorni, il pagamento delle bollette, del mutuo/affitto e poi il carburante sino agli imprevisti. Impossibile poter calcolare un budget del mese, proprio perché le uscite sono maggiori delle entrate.

Nel momento in cui capita una spesa improvvisa, allora il rischio di restare senza soldi diventa concreto. PostePay a tal proposito ha studiato una nuova soluzione.

Poste Italiane, con i suoi tanti anni di attività ed esperienza, scende in campo a favore dei titolari di una carta Evolution. Tutti colori che sono residenti in Italia e hanno una età compresa dai 18 sino ai 76 anni possono richiedere una agevolazione particolare.

Chi può richiedere questa somma?

Poste Italiane ha provato a studiare e mettere in campo strumenti di vario genere, per un range di persone ampio. Si tratta di un importo in prestito erogato direttamente dalla società, per un minimo di mille euro sino a tremila euro. Una somma che viene erogata sulla PostePay, da restituire comodamente in 22 rate con importo dedicato al mese.

Per fare richiesta basterà prendere appuntamento presso lo sportello più vicino a casa, presentando poi tutta la documentazione richiesta. Servirà il documento di identità valido, tessera sanitaria e poi un documento dove viene attestato il reddito attuale. Ovviamente, il prestito potrà essere rilasciato solo se il soggetto percepisce un reddito da pensione o lavoro prodotto in Italia.

Se il soggetto è straniero verrà richiesto il permesso di soggiorno e residenza in Italia per dodici mesi, oppure 36 mesi se lavoratore autonomo per la restituzione del prestito.

Subito dopo, Poste Italiane controllerà la documentazione e una volta accettata la richiesta invierà il prestito sulla PostePay Evolution. Il debito dovrà essere restituito, come da contratto che si andrà a firmare, in 22 rate per ogni mese con addebito diretto su IBAN o su conto corrente delle Poste. Si potrà anche procedere con l’estinzione anticipata completa, senza il pagamento di oneri aggiuntivi.