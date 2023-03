La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili verso il Giappone

Le minacce della Corea del Nord sono sempre più palesi. È notizia, infatti, di un lancio di due missili balistici verso il Mar del Giappone. Un lancio che arriva a breve distanza dalle grandi esercitazioni militari fatte dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud.

A confermare il lancio è stata la Corea del Sud che ha descritto come i missili stessi siano diretti verso il mare del Giappone.

Corea del Nord, nuovo lancio di missili

Un lancio arrivato in un momento storico ben preciso. La risposta della Corea del Nord non si è fatta attendere. A pochi giorni dalla fine della più grande esercitazione militare congiunta fra Corea del Sud e Stati Uniti, due missili balistici provenienti dalla Corea del Nord sono stati lanciati in direzione Mar del Giappone.

A confermarlo è stata la Corea del Sud tramite il suo esercito. Da poco, Washington e Seul hanno terminato le loro esercitazioni militari, le più grandi e imponenti degli ultimi 5 anni e, dalla stessa Corea del Nord invece, è arrivata questo tipo di risposta.

La Corea del Nord ha sempre considerato questa esercitazione come una minaccia al suo di paese e le ha viste come una sorta di prova di invasione e, proprio lo scorso venerdì, ha affermato che queste sono “una pratica per occupare la Corea del Nord”.

Da qui, le esercitazioni militari di risposta da parte di Pyongyang che ha incluso, anche, il lancio di prova di un nuovo drone sottomarino che ha capacità nucleari e, pure, il secondo lancio di missili balistici intercontinentali di questo anno, stavolta rivolti, come dicevamo, al mar del Giappone.

Si sente minacciata da una possibile invasione

Lo scorso anno 2022, la Corea del Nord ha fatto tantissimi test sulle sue armi, facendo crescere anche la minaccia nucleare e, per questo motivo, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno intensificato le loro esercitazioni militari in quella zona. Dal canto suo, la Corea del Nord si è dichiarata “una potenza nucleare irreversibile”: Kim Jong Un, infatti, ha chiesto anche un aumento della produzione di armi nel suo paese, fra le quali anche quelle nucleari tattiche.

Per gli esperti, il pericolo di un’invasione dopo le esercitazioni miliari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud è solo una scusa di Pyongyang per effettuare, forse, anche test nucleari, oltre ai lanci di missili balistici come quello avvenuto verso il Giappone. La Corea del Nord, stando sempre agli studi degli esperti, sta piano piano passando da semplice accumulatrice di scorte a testate nucleari, anche al tentativo di far progredire e diversificare i mezzi di lancio.

Lo stesso leader nordcoreano ha ordinato all’esercito di intensificare le esercitazioni, a mò di preparazione verso una guerra. Davanti a queste nuove minacce, Corea del Sud e Giappone hanno ricucito le loro dispute storiche e stanno cercando di rafforzare la cooperazione fra di loro, proprio, in materia di sicurezza.