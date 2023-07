Quel che riprende questo drone spiazza milioni di persone: cosa avviene in acqua

Un drone riprende qualcosa di incredibile in mare. La notizia sta spiazzando migliaia di persone che vorrebbero poter fare la stessa esperienza.

Cos’è successo in Nuova Zelanda al fotografo Sam Kynman-Cole, che è riuscito a scovare qualcosa di incredibile nelle acque di Army Bay grazie al suo drone. Nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere.

Incredibile scoperta nelle acque di Army Bay

Di recente, una notizia allucinante ha iniziato a fare il giro del web, lasciando senza parole tutti i lettori dei principali giornali. Sarebbe stata fatta un’incredibile scoperta nelle acque di Army Bay, una località mozzafiato in Nuova Zelanda.

Lì, un fotografo originario del posto, Sam Kynman-Cole, grazie al suo drone avrebbe fatto una scoperta sensazionale. In poco tempo, quanto scoperto dal fotografo ha iniziato a fare il giro della rete.

La notizia ha scosso il mondo e ha diviso chiunque l’abbia letta. C’è chi, infatti, ora teme per la sua incolumità, non solo quando circola ad Army Bay, ma in generale quando si trova in acqua. E poi c’è chi, invece, non vede l’ora di nuotare in quelle acque per imbattersi in ciò che ha incontrato il fotografo.

Ma qual è l’incredibile scoperta che ha fatto l’uomo grazie al suo drone? Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli della notizia.

Un drone riprende un’orca in mare

Qualche tempo fa, un drone ha ripreso un animale marino che circolava presso una persona che in quel momento si trovava in mare. Si trattava di una kayaker, che stava praticando sport proprio ad Army Bay.

La donna, che si stava dedicando al suo hobby in maniera del tutto tranquilla e spensierata, improvvisamente ha notato qualcosa di strano. Un’orca gigante le stava nuotando accanto e sembrava non volerla lasciare stare.

Il drone ha ripreso tutta la scena, mostrando come l’orca, una volta essersi imbattuta nella kayaker, abbia voluto seguirla mentre praticava sport. E non è tutto, perché, mentre la donna si muoveva con il suo kayak, è arrivata un’altra orca più piccola, che ha iniziato a fare la stessa cosa.

Le due orche, che si sono avvicinate alla sportiva in Nuova Zelanda, sembravano molto incuriosite dalla donna, ma si sono comportate comunque in un modo del tutto innocuo. Le orche, infatti, sono generalmente delle creature tranquille. In ogni caso, bisogna comunque fare attenzione e non lasciarsi prendere dalla voglia di toccarle o interagire con loro, specialmente se non si ha esperienza.

La notizia dell’orca che ha seguito per lungo tempo la giovane in kayak sta facendo il giro del web. Sta attirando centinaia di curiosi in zona, che magari vorrebbero avere la fortuna di fare la stessa esperienza della giovane o semplicemente riuscire a immortalare le orche in mare.

Senza dubbio si è trattata di un’esperienza più unica che rara e non soltanto perché sono state avvistate delle orche in mare, ma soprattutto perché sono state immortalate mentre interagivano spontaneamente con un essere umano.