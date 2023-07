È morto il fratello di Monica Leofreddi: il suo messaggio sui social

Doloroso lutto per Monica Leofreddi: è morto il fratello Emilio. Nei giorni scorsi la conduttrice televisiva aveva detto ai suoi follower su Instagram di stare attraversando un periodo molto complicato. L’uomo era un artista a sua volta e aveva esposto le sue opere anche all’estero.

Poche ore fa la conduttrice tv Monica Leofreddi ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram per avvisare i follower della scomparsa del fratello Emilio. Nei giorni scorsi si era allontanata presumibilmente per questo motivo dai social, avvisando i fan di passare momenti difficili. L’uomo era un pittore e autore di video installazioni e aveva iniziato la carriera negli anni Novanta.

Morto Emilio, il fratello della conduttrice Monica Leofreddi

Monica Leofreddi ha annunciato sul suo profilo Instagram ufficiale la scomparsa del fratello Emilio, invitando chi volesse salutarlo un’ultima volta a partecipare ai suoi funerali che si terranno domani alle 16 nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma.

“Era mio fratello. E’ MIO FRATELLO. Era un artista. È UN ARTISTA. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio , un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi , nelle sue opere libere , rivoluzionarie , visionarie. immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui LUNEDÌ ALLE ORE 16 NELLA BASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE” ha scritto Monica ricordando il fratello sui social. La conduttrice si era allontanata proprio dai social per stargli vicino nei giorni scorsi.

Chi era Emilio Leofreddi, fratello di Monica e artista

Emilio, nato nel 1958, aveva trovato successo all’inizio degli anni Novanta, grazie alle sue installazioni video. La sua prima opera risale al 1992: intitolata Balene, era legata proprio alla causa dell’abolizione della caccia a questi animali, ed era stata finanziata da Mario Schifano e patrocinata da Greenpeace.

La seconda era arrivata nel giro di poco, dal titolo Contact, e questa volta era stata dedicata all’abolizione della pena di morte, patrocinata da Nessuno tocchi Caino e Amnesty International. Nel 1999, poi, aveva fondato a Roma lo studio d’arte collettivo Ice Badile Studio, esponendo anche a Washington D.C. al M.O.C.A.

A partire dal 2004, quindi, le sue opere iniziarono ad approfondire altre tematiche oltre a quella del sociale e si dedicò al viaggio, vivendo anche per un certo periodo in India, apprezzandone usi e costumi e realizzando opere ad essa ispirate. Quest’ultime furono poi esposte non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e alla Biennale del Cairo, dove nel 2007 ottenne il premio della critica.

Un artista molto apprezzato, quindi, le cui opere oggi sono esposte all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Roma e Milano e sono inserite in collezioni private e pubbliche sia italiane che internazionali. Una perdita enorme, per il mondo dell’arte del nostro Paese, oltre che per la conduttrice capitolina, naturalmente, sul cui Instagram sono arrivati decine e decine di messaggi di condoglianze da parte non solo dei fan ma anche di tanti altri colleghi, che le si sono stretti attorno in un abbraccio virtuale.