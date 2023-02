Quanto è importante l’Isee per la richiesta di agevolazioni e bonus

La legge di bilancio ha avuto il compito di certificare la centralità dell’indicatore della situazione economica equivalente di ogni famiglia, ossia l’Isee, un modello che ha uno scopo ben preciso, ossia quello di attribuire agevolazioni e contributi come quello riguardo a trasporti, bollette, psicologo e occhiali.

Il modulo in questione può essere ottenuto dopo essersi recati al CAF, ai patronati oppure seguire la procedura sul sito dell’Inps dopo aver effettuato l’accesso tramite Spid.

L’importanza dell’Isee

Da alcuni anni a questa parte, l’indicatore della situazione economica equivalente della famiglia, conosciuto molto più semplicemente con l’acronimo di Isee, è diventato un documento molto importante per portare a casa quei bonus legati al reddito.

Nel 2023 la legge di bilancio ha pensato di rendere ancora più ricche tutte le agevolazioni date a quelle famiglie che hanno un parametro patrimoniale e reddituale che non supera alcuni limiti.

Sono pochissimi i bonus che si possono ottenere anche senza presentare il modello Isee, tra cui l’assegno unico dei figli il quale prevede un importo minimo.

Ovviamente si è capito che stiamo parlando di quell’indicatore che ha il compito di tenere sotto controllo la ricchezza delle famiglie e di coloro che abitano nella stessa casa.

All’interno di questo modulo vengono indicati diversi elementi tra cui le proprietà immobiliari, i risparmi e gli investimenti, una somma che viene poi divisa per numero di componenti.

Inoltre si andrà anche a calcolare se all’interno del nucleo familiare ci sono minori oppure disabili.

Il documento in questione fa riferimento al secondo anno precedente a quello in cui viene richiesto l’ISEE poiché le varie verifiche sui redditi vengono effettuate basandosi sull’ultima dichiarazione dei redditi.

Ma in che modo è possibile richiedere l’ISEE? Per ottenere questo dato sarà necessario recarsi tramite un CAF oppure fare tutto autonomamente tramite il sito dell’Inps a cui però si deve accedere tramite Spid.

La maggior parte dei dati sono già precaricati poiché si tratta di informazioni che l’Agenzia delle Entrate già conosce tra cui investimenti e depositi che sono stati resi noti agli intermediari dell’anagrafe tributaria.

Inoltre sul sito dell’Inps vi è anche la possibilità di procedere con una simulazione dell’Isee così da rendersi conto se si può beneficiare o meno di alcune agevolazioni o prestazioni.

I vari bonus che si possono ottenere dopo aver presentato l’Isee

Quindi, scegliere di ripresentare l’Isee, porterà numerosi vantaggi per gli italiani.

Il primo riguarda in prima persona coloro che hanno dei figli piccoli. Ovviamente stiamo parlando dell’assegno unico a cui vanno poi ad aggiungersi tutte le agevolazioni dedicate alla retta del nido e alla mensa scolastica.

Inoltre, dal 2023, anche i bonus cultura per coloro che sono nati nel 2004 e che dipendono strettamente dall’isee in quanto viene dato soltanto a quelle famiglie che non hanno un indicatore superiore ai 35.000 euro.

Esiste poi il bonus per il trasporto pubblico il quale può essere utilizzato dai quei nuclei familiari in cui l’Isee non va oltre 20.000 euro.

Le agevolazioni per le tasse universitarie cambiano in base ai redditi familiari.

Inoltre l’Isee è fondamentale anche per contrastare il caro bollette. Nel momento in cui si ha un reddito basso, si possono ottenere i tanto ricercati bonus sociali sia per la luce che per il gas.

Si tratta di un elemento molto importante che può essere utilizzato da coloro che non superano la soglia di 15.000 euro.

In questo caso non sarà necessario effettuare domanda in quanto l’unico requisito è quello di avere un Isee aggiornato.

Coloro che invece hanno un Isee superiore ai 10.000 euro, possono utilizzare anche il bonus occhiali il quale può essere richiesto tramite il sito della Ministero della Salute entro il 15 febbraio.

Esiste poi il bonus casa, un’agevolazione che può essere sfruttata da coloro che hanno un’Isee che non supera i 40.000 euro.

L’agevolazione in questione è indirizzata ai giovani che non hanno superato 36 anni e che hanno intenzione di acquistare la prima casa.

La legge di bilancio ha fissato un tetto di 50.000 euro per il bonus psicologo un importo varia in base al valore ISEE.

Il documento in questione è molto importante anche per riuscire a mettere le mani su diverse agevolazioni date ai soggetti che hanno disabilità.

Infatti, dal primo febbraio, sul sito dell’Inps è stato attivato un canale in cui è possibile procedere con la domanda per l’integrazione economica per tutti i genitori monoreddito o disoccupati che hanno figli disabili.

Infine di sé può essere utile anche per vedere ridotte le tasse locali tra cui la Tari o l’abbonamento per i parcheggi.

Il documento in questione in alcuni casi può essere sfruttato anche per ridurre il costo di cure odontoiatriche, avere medicinali gratuiti oppure ottenere biglietti per spettacoli senza pagare un occhio della testa.

In ogni caso, sono queste disposizioni che variano da comune a comune. Per avere maggiori informazioni sarà necessario recarsi dell’ufficio comunale del proprio paese e chiedere chiarimenti.