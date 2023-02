F1, presentata la nuova Ferrari: ecco la SF-23

E’ stata presentata la nuova monoposto a Fiorano, nella giornata di oggi. Svelata la Ferrari SF-23 che parteciperà al prossimo mondiale.

Leclerc già in pista per provare la nuova Ferrari SF-23. Pronta per l’esordio del 5 marzo in Bahrein, il pilota non vede l’ora di tornare in macchina, puntando al titolo mondiale dopo il secondo posto dello scorso anno – sia tra i costruttori che nella classifica piloti. Anche Sainz ha parlato della prossima stagione, confermando il rapporto sano con il compagno di scuderia: “Leali e competitivi“.

Ferrari, ecco la nuova SF-23

Arriva proprio il giorno di San Valentino la presentazione della nuova monoposto in casa Ferrari. Un giorno importante sul calendario della scuderia storica di Maranello, che si prepara al meglio per la prossima stagione. L’obiettivo, con grande ottimismo da parte dei due piloti, è quello di riuscire a riportare il titolo mondiale in Italia. La nuova Ferrari intanto incanta, con la SF-23 che si presenta al pubblico con la cerimonia, consueta, di Fiorano davanti ai tifosi del cavallino già in festa.

L’auto è stata già portata in pista da Charles Leclerc, dopo le immagini e le presentazioni della nuova linea tra foto e video è stata infatti subito la volta della prova in pista. Una presentazione non statica dunque, tutt’altro.

E’ stato il pilota di Monaco a provare in anteprima assoluta la vettura, dicendosi entusiasta: “Non vedo l’ora di tornare in macchina, spero di vincere il titolo“. Dopo il secondo posto dello scorso anno l’ottimismo è di casa a Maranello, e dopo tanto tempo anche tra i tifosi. Si, perché dopo stagioni buie la scorsa ha significato senza dubbio una svolta, almeno per quanto riguarda la prima parte di stagione, incoraggiante. Carlos Sainz invece ha premuto sulla sana competitività tra il collega, facendo presente come il primo valore tra i due piloti sia quello della lealtà: “Siamo competitivi ma leali”.

Frederic Vasseur: “Tornare alla vittoria”

E’ senza ombra di dubbio tornare alla vittoria la parola d’ordine in casa Ferrari. Lo confermano anche, a seguito di quelle dei piloti, le parole del team principal. Frederic Vasseur si è infatti soffermato in occasione della presentazione sugli obiettivi di tutto il team: “Bisogna tornare a vincere, c’è l’entusiasmo oltre che della gente di tutti quelli che lavorano per la squadra”.

Non c’è modo migliore di iniziare la stagione, caratteristiche estetiche della nuova monoposto a parte, per la Ferrari, che nel 2023 punta a riportare il titolo a Maranello dopo quello del 2007 vinto da Kimi Raikkonen.