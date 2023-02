Il 12enne, di origini tedesche, aveva riportato lesioni gravissime dopo la caduta dalla finestra di un hotel a San Giovanni in Valle Aurina, Bolzano, dove si trovava con alcuni compagni in gita per la settimana bianca.

Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Bolzano, nelle prime ore di questo pomeriggio è stata dichiarata la sua morte. Sembra che il ragazzo sia precipitato nel tentativo di fare uno scherzo ai suoi amici.

Morto lo studente tedesco precipitato in hotel

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina, Bolzano. La vittima, di origini tedesche, si trovava in Alto Adige con la sua classe per trascorrere la settimana bianca. Dai primi riscontri, sembra che il ragazzo sia precipitato nel tentativo di fare uno scherzo ai suoi amici. La caduta dal secondo piano dell’albergo si è rivelata fatale. Il 12enne ha riportato lesioni gravissime. Trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Bolzano, nelle prime ore del pomeriggio di oggi è arrivata la notizia della sua morte.

Il ragazzo era originario di Dorstadt. Era venuto in Valle Aurina con la sua classe in gita scolastica. Ogni anno infatti viene organizzata una settimana bianca in questi posti per insegnare ai ragazzi a sciare.

Aperta un’indagine

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri lo studente era uscito sul balcone e voleva andare da una stanza all’altra passando dal cornicione, quando è scivolato da un’altezza di circa 4 metri e ha battuto la testa sull’asfalto. L’impatto è stato fortissimo. Sulla sua morte la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine.

I compagni di classe sono stati assistiti da alcuni psicologi. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per accertare la reale dinamica dell’incidente.