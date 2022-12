Quanto consuma l’albero di natale in 1 ora? Finalmente svelate le cifre

Finalmente è stato svelato quanto costa tenere acceso per un’ora l’albero di natale. Ecco le cifre.

Il periodo natalizio è appena cominciato e a partire, come da tradizione, dall’8 dicembre, in quasi tutte le nostre abitazioni, a seconda del proprio gusto, sarà presente almeno un albero di natale.

Nel corso degli anni, questo abete è diventato il simbolo delle festività invernali e ha un richiamo dovuto agli Alberi del Paradiso anche se il primo albero di natale è nato a Tallin in Estonia.

Albero di natale: ecco quanto costa tenerlo acceso un’ora

Il significato dell’albero natalizio è molto importante, in quanto è visto come un elemento di ritrovo e di comunità. Infatti, per questo motivo in tutte le città del mondo, nel mese di dicembre è presente un albero.

Nelle città più grandi, ma anche nelle piccole realtà, i cittadini si riuniscono nella piazza principale per assistere all’accensione di questo albero e quindi è considerato un momento conviviale e di fratellanza.

Basti pensare, che, in molti film e racconti natalizi, tra cui Il Grinch del Dr.Seuss, è molto importante il momento in cui tutti quanti si riuniscono intorno all’albero, in quanto esprime il vero spirito natalizio e fa battere il cuore all’omino verde che ha sempre odiato il natale.

Inoltre, da sempre, l’albero affascina grandi e piccini, grazie alle sue decorazioni, ma in particolare per via delle luci che sono adagiate su di esso che fanno si che grazie ai loro colori, l’albero diventa allegro e vivace.

Nel corso degli anni, sono state messe in commercio, tanti tipi di luci, tra cui anche quelle musicali che pigiando un tasto danno il via a delle musiche natalizie tradizionali che tutti noi conosciamo.

I costi

Ma quest’anno, in molti si stanno preoccupando della spesa delle decorazioni natalizie e in particolar modo dal consumo delle luci in quanto il costo dell’energia elettrica negli ultimi mesi è andata ad aumentare.

In alcuni Comuni d’Italia, per far si di evitare uno spreco di energia, si è deciso di non rinunciare alle decorazioni natalizie ma di renderle più sobrie senza levare ai cittadini la gioia delle festività.

Non c’è una cifra precisa riguardo il costo del dispendio delle luci che mettiamo attorno al nostro albero di natale, in quanto ci sono molti elementi che variano tra cui la dimensione di esse, le sue proprietà e le sue caratteristiche.

Sicuramente, delle luci al led e monocromatiche tendono a consumare tra il 60% e l’80% rispetto a quelle a luci alogene ma possiamo stimare un consumo unico che più o meno accomuna le luci più diffuse.

Questo, equivale a 15€ mensili per un utilizzo di una sola serie di luci attorno al nostro albero per trenta giorni. Di conseguenza mettendo più serie attorno al nostro albero tenderemo a spendere di più.

Quindi, la spesa media, stimata, di un albero di circa 1.80 me è di 50 euro per il mese di dicembre se si pensa ad un utilizzo delle luci per circa 6, 8 ore al giorno. E quindi facendo una divisione il consumo all’ora delle luci per il nostro albero si aggira tra i 0.25 centesimi e i 28 centesimi.

Questo, però, dipende da tanti fattori a seconda anche dalla potenza dei kWh della serie di lampadine che decidiamo di utilizzare sul nostro albero di natale.