Argentina-Australia, probabili formazioni

Tanta attesa per il secondo ottavi di finale in programma in questo mondiale con l’Argentina di Leo Messi che sfida l’Australia, la nazionale di Arnold ha raggiunto il secondo posto nel Gruppo D eliminando Tunisia e Danimarca.



Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, l’Argentina ha raggiunto con. merito gli ottavi di finale superando sia il Messico che la Polonia, ora per Messi e compagni è arrivato il momento di alzare ulteriormente il livello per arrivare fino in fondo in questo mondiale.

Nell’ultima sfida l’Albiceleste è tornata a convincere dominando il match contro la Polonia fin dai primi minuti grazie alle geometrie di De Paul e al grande lavoro di Mac Allister che si è guadagnato una maglia da titolare con ottime prestazioni.

L‘Australia è fin qui una delle grandi sorprese di questo mondiale, la nazionale di Arnold infatti dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia ha ottenuto due vittorie meritandosi ampiamente la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli australiani oggi non avranno nulla da perdere e proveranno a giocarsi la qualficazione fino alla fine cercando di limitare al massimo gli straordinari attaccanti dell’Albiceleste.



Argentina con il 4-3-3, confermato Alvarez al posto di Lautaro Martinez

Qualche novità per Scaloni che per gli ottavi di finale dovrebbe affidarsi ancora una volta al Papu Gomez sulla corsia di destra, davanti invece ancora panchina per Lautaro Martinez con Julian Alvarez che dovrebbe partire titolare.

Il centrocampo titolare è quello formato da De Paul e Enzo Fernandez con Paredes che si accomoda anche oggi in panchina.

Tra i pali c’è Martinez, davanti a lui la difesa a quattro è composta da Molina, Otamendi, Romero e Acuna.

Centrocampo affidato a De Paul, Fernandez e Mac Allister con Gomez e Messi dietro all’unica punta Alvarez.

Australia con il solito 4-3-3, Duke punta centrale

Non dovrebbero esserci novità nell’Australia con Arnold che dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno vinto e convinto contro la Danimarca.

In porta c’è Ryan, difesa a quattro formata da Degenek, Rowles, Souttar e Behich.

McGree, Mooy e Irvine saranno i tre centrocampisti alle spalle di Leckie, Duke e Goodwin.

La partita sarà trasmessa alle ore 20 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l‘app RaiPlay.