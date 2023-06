Qual è la città più visitata in Italia? Il primo posto lo conquista proprio lei

Qual è la città più visitata in Italia? Forse la risposta potrebbe essere scontata. Intanto, andiamo a vedere anche le prime 15 in classifica.

Sei curioso di sapere quale è la città più visitata in Italia? Prima di scoprirlo, abbiamo stilato la classifica dei primi 15 comuni in Italia con il maggior numero di soggiorni registrati nelle strutture ricettive.

Questa classifica si basa sull’ultima indagine ufficiale condotta dall’ISTAT, che non è stata influenzata dalla pandemia di Covid-19, nello specifico l’indagine per la stagione turistica 2019.

Sebbene siano stati rilasciati vari aggiornamenti relativi agli anni 2021 e 2022, questi hanno presentato per lo più dati negativi a causa dell’impatto devastante sull’industria del turismo.

Pertanto, abbiamo scelto di concentrarci sulla stagione 2019, che era quella più recente che si poteva godere senza limitazioni significative.

15° posto Cervia con 3.468.948 presenze

Questa località costiera della riviera romagnola ha visto un’impennata di popolarità, attirando visitatori da ogni dove.

La sua economia prospera sul turismo estivo, offrendo ai visitatori infinite possibilità di intrattenimento come prendere il sole e godersi il mare.

Inoltre, la posizione strategica di Cervia la rende una destinazione ideale per gite di un giorno, con facile accesso a una miriade di attrazioni in Italia, tutte facilmente raggiungibili in auto.

I motivi per visitare il luogo sono numerosi. La vita notturna è decisamente un’attrazione, ma anche il mare stesso lo è. Inoltre, la posizione è strategicamente situata in prossimità di altre famose destinazioni e parchi.

14° posto Lignano Sabbiadoro con 3.495.091 presenze

Lignano Sabbiadoro, situata in provincia di Udine, è una meta ambita dai vip. La cittadina è vicinissima al mare della costa veneziana e si trova nel golfo di Marano, adiacente a Bibione, Caorle e Jesolo, città note per i festeggiamenti del carnevale.

Ci sono alcuni motivi per cui si potrebbe considerare di visitare questa destinazione: per la vasta distesa del mare, la possibilità di incontrare persone importanti e la posizione vantaggiosa che detiene.

13° posto Lazise con 3.606.249 presenze

Se è vero che i paesi che circondano il Lago di Garda sono tutti affascinanti a modo loro, è evidente il motivo per cui oltre 3 milioni di persone visitano Lazise ogni anno.

La sua posizione è centrale e comoda, in quanto si trova nel cuore del nord Italia, in un raggio di 200 km da molte destinazioni top tra cui Firenze e Bologna a sud, Verona e Venezia a est, e Milano e Torino a ovest.

Inoltre, posti come Gardaland si aggiungono all’attrazione complessiva per i turisti. Lazise, ​​ridente borgo, vanta come primo vantaggio la posizione strategica, che è una grande attrazione per i visitatori che cercano un’esperienza unica.

12° posto Torino con 3.626.036 presenze

Mentre Torino è conosciuta come la capitale dell’industria automobilistica italiana, è anche spesso descritta come una città “magica”.

Questa reputazione può derivare da una serie di motivi, tra cui la presenza del prestigioso Museo Egizio, che attira ogni anno innumerevoli visitatori e gruppi scolastici.

Un altro possibile motivo è il Museo della Sindone, situato nella cripta del SS. Chiesa della Sindone. Qui, le persone interessate a questo enigmatico manufatto possono esaminare documenti, immagini tridimensionali e fotografie relative alla sacra Sindone.

In sintesi, Torino si distingue come una delle città più belle e affascinanti d’Italia.

11° posto Riccione con 3.632.025 presenze

Nel punto in cui il cielo incontra il mare, assistiamo allo spettacolo mozzafiato del tramonto sulla spiaggia di Riccione.

Cosa vale la pena visitare? Questa particolare località costiera è molto ambita per il suo pittoresco litorale e le vivaci opzioni di intrattenimento.

10° posto Napoli con 3.765.847 presenze

Se vista da una prospettiva a volo d’uccello, la costa di Napoli è uno spettacolo maestoso. Napoli è una città piena di paradossi ma possiede un fascino duraturo che attira milioni di visitatori ogni anno.

Il golfo, dove l’oceano incontra l’imponente sagoma del Vesuvio, è un paesaggio amato e frequentemente catturato che abbraccia il globo.

Non solo è una destinazione popolare per i suoi abitanti, ma anche i turisti sono attratti dalla regione per la sua deliziosa cucina. In particolare, la deliziosa pizza e i dessert sono particolarmente degni di nota.

Visitare questa città è una necessità assoluta non solo in Italia, ma anche oltre i suoi confini. Ha la capacità di lasciarti stupito e sorpreso in ogni aspetto, dalla sua ricca storia culturale alla sua deliziosa cucina e vino, e persino i suoi paesaggi mozzafiato.

9° posto Caorle con 4.319.483 presenze

Situato in provincia di Venezia, Caorle è un comune che si affaccia sulla laguna veneta. Si trova nelle immediate vicinanze del capoluogo e di altre rinomate località turistiche come Bibione, Lignano Sabbiadoro e Jesolo.

Caorle è considerato uno dei borghi storici più belli d’Italia e merita sicuramente una visita. La sua posizione privilegiata la rende anche una delle principali attrazioni turistiche dell’Europa centrale.

Insieme a Jesolo, Bibione e Cavallino Treporti, Caorle è una delle spiagge più vicine al centro Europa. Viene spesso definito il “mare nostrum” per le famiglie provenienti da Germania, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Indubbiamente, la vicinanza della località sia a Venezia che alle Dolomiti gioca un ruolo significativo nell’attrarre un gran numero di turisti.

Il motivo principale per visitare questa località è senza dubbio il mare, ma anche la sua posizione tattica è un fattore determinante.

8° posto Jesolo con 5.438.519 presenze

Jesolo è un’esclusiva destinazione VIP situata nella provincia di Venezia che ha un legame storico di lunga data con la capitale.

Negli ultimi vent’anni il paese ha vissuto un’imponente rinascita edilizia caratterizzata dal rilancio delle zone residenziali, dalla nascita di alberghi e villaggi turistici e dalla costruzione di una darsena turistica che ha contribuito all’aumento di popolarità del paese.

Jesolo è uno dei principali hotspot costieri europei e sembra essere la destinazione balneare più vicina all’Europa centrale.

Questo ne fa una sorta di “mare nostrum” per famiglie provenienti da Germania, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

7° posto San Michele al Tagliamento con 5.851.482 presenze

In provincia di Venezia, a poco meno di 30 km da Caorle, si trova il comune di San Michele al Tagliamento. Questa zona è spesso inondata di visitatori che non possono soggiornare nel cuore di Venezia.

San Michele al Tagliamento è una località strategica durante i mesi estivi per chi desidera godersi il litorale veneziano, in particolare la frazione di Bibione.

Cosa vale la pena visitare? La sua posizione vantaggiosa e l’eccellenza ricettiva, in particolare durante i mesi estivi.

6° posto Cavallino-Treporti con 6.269.451 presenze

La Chiesa di Santa Maria Elisabetta a Cavallino è uno spettacolo magnifico. Pur essendo ancora legato a Venezia, Cavallino Treporti è una straordinaria rappresentazione dell’eccellenza italiana.

La zona vanta spiagge attrezzate, il campeggio più esteso d’Europa, discoteche e molto altro. È uno splendido esempio di turismo nostrano.

La posizione strategica di Cavallino Treporti, situato nel cuore della laguna veneta, a ridosso del capoluogo e circondato da tutti gli altri isolotti della laguna, è senza dubbio uno dei motivi principali della sua immensa popolarità.

Tuttavia, vale la pena notare che anche questa località contribuisce in modo significativo all’accumulo di milioni di visitatori ogni anno.

È innegabile che Cavallino Treporti sia una meta d’eccezione per i turisti alla ricerca di un’esperienza indimenticabile.

Essendo una delle principali destinazioni balneari dell’Europa centrale, non sorprende che questa località sia particolarmente popolare tra i turisti tedeschi, austriaci, cechi e slovacchi.

Infatti, è la spiaggia più vicina al cuore del continente, rendendola una destinazione attraente per chi cerca un rifugio costiero.

5° posto Rimini con 7.548.135 presenze

Rimini si pone come simbolo del turismo estivo italiano. È un’epitome di intrattenimento, vivace vita notturna, spiagge animate e notti che si estendono fino alle prime ore del mattino.

Il numero di 7 milioni di visitatori è particolarmente degno di nota, soprattutto se si considera che a differenza di città di importanza artistica e storica come Roma e Firenze, la maggior parte di questi visitatori si riversa in questa località durante la stagione estiva.

4° posto Firenze con 10.955.345 presenze

L’architettura di Firenze, vista da una prospettiva aerea, è una meraviglia che affascina visitatori da tutto il mondo. La città è una vera e propria mostra all’aperto, che la rende una meta di viaggio amata da molti.

Firenze vanta un’abbondanza di destinazioni turistiche, tra cui una serie di esperienze culinarie e artigianali.

La Galleria degli Uffizi, in particolare, occupa un posto significativo tra le gallerie d’arte più visitate al mondo, classificandosi al ventesimo posto.

3° posto Milano con 12.474.208 presenze

La città di Milano è spesso movimentata e avvolta dalla famosa “scighera”, o nebbia, che può farla sembrare grigia e cupa.

Tuttavia, Milano sa anche essere una città vibrante e vivace, con un’atmosfera colorata accentuata dai tanti grandi stilisti che ogni stagione portano in passerella i loro ultimi modelli.

Dal verde lussureggiante di Parco Sempione ai festosi mercatini di Natale che si annidano all’ombra del magnifico Duomo, Milano offre una vasta gamma di attrazioni ed esperienze.

Parlando della cattedrale del Duomo, è un vero capolavoro dell’architettura gotica ed è ampiamente considerata una delle cattedrali più belle e imponenti del mondo.

2° posto Venezia con 12.948.519 presenze

Il Canal Grande di Venezia è un luogo pittoresco che evoca un senso di amore e romanticismo. Venezia è rinomata come la destinazione finale per gli innamorati ed è famosa per i suoi tranquilli giri in gondola al chiaro di luna.

Nonostante gli occasionali allagamenti, Piazza San Marco è un luogo popolare che attira ogni anno milioni di turisti entusiasti.

Nonostante il passare del tempo, il fascino e il fascino eterni della città di Venezia rimangono intatti e impermeabili al cambiamento.

1° posto Roma con 30.980.083 presenze

La Fontana di Trevi a Roma è una famosa attrazione della città eterna. Roma continua ad essere una meta ambita da innumerevoli visitatori provenienti da ogni angolo del globo.

Elencare le attrattive di questa città è un’impresa impossibile a causa dell’infinita serie di itinerari, opere d’arte, monumenti e rovine che attraversano vari periodi storici.