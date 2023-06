Il bagno è in condizioni pietose: dopo ore di pulizia ecco il risultato | VIDEO

Non crederai ai tuoi occhi: il bagno è in condizioni pietose ma dopo ore di pulizia torna pulito e splendente. Ecco il video che ti lascerà a bocca aperta.

Come può un bagno sporco, disordinato e in pessime condizioni trasformarsi in splendente e brillante? Ecco come farlo tornare nuovo. Il video ti mostra qualcosa di incredibile.

Pulizia del bagno con trucchi casalinghi

La pulizia del bagno è fondamentale, è la stanza che più utilizziamo e soprattutto quella in cui maggiormente proliferano germi e batteri.

Una disinfezione accurata e quotidiana dei sanitari, dei lavabi, della doccia e del pavimento è necessaria. Spesso utilizziamo prodotti chimici e aggressivi che finiscono per rovinare WC, lavandino, vetri delle docce o le piastrelle dei pavimenti.

Sai che potresti evitare tutti questi problemi e al contempo avere una pulizia impeccabile utilizzando ingredienti naturali? Per esempio, l’aceto, il limone e il bicarbonato di sodio possono diventare i tuoi alleati nelle pulizie domestiche.

Se sciogli due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua calda, otterrai un detergente che sbiancherà alla perfezione i tuoi sanitari eliminando macchie gialle e aloni che si formano sia all’interno del WC che sulla tavoletta.

Invece, se diluisci due cucchiai di aceto e aggiungi in tre litri d’acqua anche mezzo limone, avrai un antibatterico naturale che ti permetterà di disinfettare alla perfezione ogni superficie.

Non è sicuramente semplice pulire il bagno in maniera accurata soprattutto se non si ha molto tempo a disposizione. Tuttavia, se si riesce a dedicare solo qualche ora alle faccende domestiche, anche la stanza da bagno più sporca, disordinata e sudicia può diventare come nuova. Un video mostra proprio questo.

Il bagno è in condizioni pietose: un video mostra la trasformazione incredibile

Un bagno sporco e disordinato può tornare come nuovo? La risposta è sì e lo testimonia questo video che lascerà sicuramente anche te senza parole. Un’esperta di pulizia ha ripreso una scena che lascia di sasso. Nel filmato che puoi trovare poco più in basso, si vede un bagno in condizioni pietose.

Probabilmente, questa stanza non veniva utilizzata da tempo e le immagini lo dimostrano: WC incrostato e sudicio, pavimenti sporchi e macchiati, lavandino impolverato e fangoso, montagne di carta e vestiti in una doccia che non vede acqua da anni.

Nel filmato non si vede quante persone hanno collaborato alla pulizia di questa stanza ma, come garantisce un’esperta delle pulizie, c’è voluta una squadra numerosa e ben 5 ore di duro lavoro. Dopo tanto impegno, il risultato è però incredibile, guarda tu stesso!

Anche un bagno così sporco come questo che puoi vedere nel filmato può diventare una stanza ordinata ma soprattutto pulita. Non sappiamo quali prodotti siano stati utilizzati per ottenere un risultato finale così incredibile, sappiamo però che tanta costanza e pazienza hanno reso possibile un piccolo miracolo.

Questo bagno era davvero in condizioni pietose e quindi ci sono volute tante ore per farlo tornare presentabile. Sicuramente nessuno lo utilizzava da tempo. Nelle nostre case la pulizia è senza dubbio più semplice e veloce. La tua stanza da bagno può tornare splendente con prodotti naturali e in pochi minuti.