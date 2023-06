Un aeroporto intitolato a Berlusconi

A pochi giorni dalla sua morte, Silvio Berlusconi avrà un aeroporto intitolato a suo nome, rimane da capire quale.

L’idea è partita dell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini ed è stata accolta con entusiasmo però c’è il dubbio su quale struttura sarà intitolata al Cavaliere. Si parlava di Linate ma il presidente della regione Lombardia, Formigoni, ha indicato Malpensa come il più idoneo.

Un bel gesto quello dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, che ha pensato di intitolare a Silvio Berlusconi un aeroporto per omaggiarlo. Il ministero l’ha accolto con pareri favorevoli ma il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni ha detto che invece di Linate, quello proposto dall’ex primo cittadino, sarebbe meglio quello di Malpensa.

“lo abbiamo fatto insieme, era il suo aeroporto”

queste le sue parole. Rispetto a Linate infatti, che esiste da molto tempo, Malpensa è nato proprio negli anni in cui i due si affiancavano al governo rispettivamente da presidente di Regione e del Consiglio, per questo motivo è un luogo più affettivo e che appartiene ad entrambi come epoca.

Quella dell’aeroporto sembrava un’idea fra le tante per onorare la memoria del leader storico di Forza Italia, invece ha preso piede velocemente e sembra concretizzarsi più velocemente di altre iniziative proposte.

Dal dicastero intanto fanno sapere che il Mit farà ulteriori approfondimenti prima di prendere una decisione, inoltre dovrà anche verificare la volontà dei familiari.

Se loro daranno il via libera si potrebbe poi procedere velocemente, nonostante infatti il Cavaliere sia morto da poco tempo, l’intitolazione di un aeroporto non prevede regole riguardanti gli anni che devono passare dall’evento, quindi non sono necessarie deroghe ma è sufficiente solo una decisione dell’amministrazione.

Era questo il motivo che aveva spinto ieri Gabriele Albertini ad avanzare la proposta di Linate, dopo che il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva fatto sapere di non essere intenzionato a chiedere una deroga alla regola dei dieci anni.

Le polemiche

Sulla questione sono nate delle polemiche, infatti Albertini si è scontrato con l’attuale sindaco perché a suo dire Beppe Sala potrebbe interpretare la deroga in altro modo e velocizzare i tempi, poiché le deroghe vengono fatte anche da lui e quindi non sono norme che non possono essere superate quando lo si vuole fare.

Albertini ha poi sottolineato che forse la scusa messa da Sala è dovuta alla parte politica di cui fa parte, la quale è l’opposto di quella di Berlusconi quindi forse non ha voluto scontentare i suoi sostenitori e si è limitato ad applicare la norma senza interpretarla.

“non mi dica però che non si può fare, è sconcertante. dopo il lutto nazionale, se fossi io sindaco sarei già a lavoro per la deroga. come diceva giolitti: le regole si applicano per gli avversari e si interpretano per gli amici”.

Da qui appunto la nuova idea, quella di aggirare la norma proponendo il nome del fondatore di Forza Italia per un aeroporto, cosa che può decidere la Sea senza aspettare un tempo così lungo.

Dunque, il primo aeroporto moderno d’Italia, realizzato negli anni Trenta, potrebbe portare il nome del politico più famoso d’Italia, scansando così quello di Enrico Forlanini che attualmente sta dando il nome alla struttura per il suo importante contribuito all’aviazione e all’ingegneria aeronautica.

Il nome dell’inventore però rimarrebbe per il viale che conduce all’aeroporto. Insomma ora la parola sta alla Sea, che gestisce gli aeroporti della città ma per l’iniziativa si stanno muovendo anche i pezzi grossi, infatti è stata accolta con interesse dallo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Non servono particolari votazioni o passaggi, quindi con buona pace dell’ingegner Forlanini, forse l’aeroporto di Linate cambierà nome, o sarà invece quello di Malpensa? Non ci resta che attendere per sapere come evolverà la vicenda e c’è molta curiosità anche per i commenti a caldo dei familiari, che ancora non sono arrivati ma probabilmente il gesto sarà stato di loro gradimento.